An Giang phấn đấu 100% người bị bạo lực giới được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ

Đại biểu tham dự bồi dưỡng.

Trong 3 ngày (4 đến 6/11), học viên được trang bị 8 chuyên đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá, kỹ năng xây dựng và hoạch định chính sách, lồng ghép giới và công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, giúp các học viên có kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế tại cơ sở.

Theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp; 100% xã, phường, đặc khu triển khai hình thức tiếp nhận trực tuyến hoặc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Tỉnh tăng cường giáo dục nhận thức thay đổi hành vi về bạo lực giới; nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, được bảo vệ kịp thời, sống trong môi trường an toàn, bình đẳng và không có bạo lực.