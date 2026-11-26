Hình ảnh thi công công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 141/2026/QĐ-CTUBND ngày 19/11/2026 về phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ ký, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2026.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Việc phân cấp được thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 1/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định; định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đối với các dự án đã được Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt trong khoảng thời gian từ ngày quyết định được ký ban hành đến ngày có hiệu lực thi hành, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý.

Việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán gắn sẽ giúp trách nhiệm của cơ quan chuyên môn với công tác quản lý vốn đầu tư công, đồng thời tạo cơ sở để giải quyết các hồ sơ thuộc phạm vi được phân cấp.