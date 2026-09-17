An Giang phải hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu đất đai trước 30/11

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì phiên họp thứ 5 đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 355/KH-UBND, ngày 1/7/2026 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh; biểu dương 7 địa phương đã hoàn thành 100% công tác thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, gồm: Mỹ Hòa Hưng, Tân Châu, Long Phú, Phú An, Định Hòa, Vĩnh Bình và Vĩnh Tuy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các sở, ngành tỉnh và các địa phương, nhất là các địa phương đang chậm tiến độ, phải tập trung nhân lực, có giải pháp, lộ trình cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao với nguyên tắc tuyệt đối không lùi tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng; bảo đảm đến tháng 11/2026 phải cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của toàn tỉnh.

Dữ liệu đưa lên hệ thống phải bảo đảm tiêu chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Trong đó, đến ngày 30/9/2026 không còn tình trạng các xã có tỷ lệ 0%. Đến ngày 15/10/2026, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các xã phải hoàn thành ít nhất 70% khối lượng. Đến ngày 30/11/2026, hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh theo đúng Chỉ thị số 05/CT-TTg và Kế hoạch số 355/KH-UBND.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị đảng ủy các xã, phường, đặc khu tiếp tục quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND và hệ thống chính trị tại địa phương triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn quản lý bảo đảm thời gian, tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh…

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang báo cáo tại cuộc họp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, số thửa đất đạt tiêu chí mới (nhóm 1) là 1.315.282/2.349.450 thửa, đạt 55,98%. Số thửa chưa đạt tiêu chí (nhóm 2) là 1.034.168/2.349.450 thửa, chiếm 44,02%. So sánh tỷ lệ nhóm 1 trung bình của cả nước đạt 42,09%, về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai xếp hạng 9/34 tỉnh, thành phố, đáp ứng mục tiêu đề ra…