An Giang nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đội K92 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Kiên Lương. Ảnh: Đội K92 cung cấp

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92, đội duy trì và không ngừng củng cố quan hệ phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang 4 tỉnh Kampot, Kep, Koh Kong và Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia). Cán bộ, chiến sĩ Đội K92 thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch hoạt động, phối hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại địa bàn.

Đội xây dựng và phát triển mạng lưới lực lượng cơ sở từ những người có uy tín trong cộng đồng, cựu chiến binh, người cao tuổi, nhân chứng lịch sử. Từ sự tin tưởng và giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền và nhân dân Campuchia, đội nắm được hơn 100 nguồn thông tin, xác định rõ 66 địa điểm có liệt sĩ hy sinh, tạo cơ sở vững chắc cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và khai thác hiệu quả các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Đội K92 xác định được nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ, tạo cơ sở quan trọng để triển khai hoạt động tìm kiếm, quy tập và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Từ tháng 10/2025 đến ngày 13/10/2026, Đội K92 tổ chức đào, san lấp trên 45.483 hố đất, quy tập 153 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 107 hài cốt liệt sĩ trong tỉnh và 46 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng cho biết: “Thời gian tới, Đội K92 phát huy kết quả đạt được, phối hợp các cấp, ngành, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là các tỉnh bạn Campuchia tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác tối đa các nguồn thông tin đáng tin cậy; nâng cao chất lượng toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập và lập hồ sơ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chiến dịch 500 ngày đêm”.

Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm. Ảnh: Đội K93 cung cấp

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93, năm 2026 đội phối hợp chặt chẽ với tổ công tác, các tỉnh Takeo, Kampong Speu (Vương quốc Campuchia) và các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh tăng cường khảo sát nắm thông tin mộ chí và huy động tổ chức, cá nhân, nhất là cựu chiến binh và người dân dẫn đường cung cấp hơn 160 lượt thông tin hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, trong đó có tiếp nhận 16 thông tin mới trong chiến dịch 500 ngày đêm.

Về công tác tổ chức lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lập hồ sơ lưu trữ, Đội K93 tổ chức 2 bộ phận hoạt động trong và ngoài nước tổ chức đào tại 135 vị trí. Kết quả, đội tìm kiếm, quy tập được 178 hài cốt liệt sĩ, vượt 48 hài cốt liệt sĩ so chỉ tiêu năm 2026, trong đó quy tập trên đất bạn Campuchia 134 hài cốt liệt sĩ, quy tập trong nước 44 hài cốt liệt sĩ.

Sau khi kết thúc từng đợt hoạt động tìm kiếm, quy tập, đội kết hợp các cơ quan chức năng lập hồ sơ, thủ tục, quản lý di vật lưu trữ, bàn giao mẫu sinh phẩm, hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính cho địa phương và gia đình đúng quy định.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương. Đội tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà chính quyền địa phương, lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia nơi đội thực hiện nhiệm vụ, các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên cho biết thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Đội K93 phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở các thông tin về mộ chí nắm được, kết hợp khai thác hồ sơ, tài liệu, thông tin từ các cựu chiến binh, thân nhân và gia đình liệt sĩ, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên từng địa bàn, khu vực; bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa hài cốt các anh hùng, liệt sĩ trở về đất mẹ.