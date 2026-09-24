An Giang nỗ lực giữ ổn định nguồn cung sách giáo khoa

Việc cung ứng SGK tại An Giang cơ bản ổn định.

Nhà xuất bản đã cung ứng đủ đơn hàng

Ông Nguyễn Thái An, Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam tại TP Cần Thơ, cho biết đến nay hầu hết học sinh tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều đã có sách giáo khoa (SGK). Một số trường còn thiếu cục bộ một vài đầu sách, song đơn vị tiếp tục vận chuyển để cung ứng đầy đủ.

Riêng tại tỉnh An Giang, ở khu vực tỉnh An Giang cũ, các trường báo thiếu sách đã được NXB Giáo dục Việt Nam bổ sung. Ngày 15/9, các trường gửi nhu cầu về số lượng sách; đến khoảng ngày 19 - 20/9, đơn vị đã hoàn tất soạn hàng và bắt đầu chuyển sách đến trường.

“Đến ngày 24/9, việc cung ứng SGK tại An Giang cơ bản ổn định, đơn vị đã cung ứng đủ đơn hàng cho các trường theo nhu cầu đăng ký”, ông An cho hay.

Tại khu vực tỉnh Kiên Giang cũ, nguồn sách cũng cơ bản ổn định. Những năm trước, nhiều trường đã sử dụng bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Cùng với đó, Sở GD&ĐT vận động các trường tận dụng SGK cũ còn trong thư viện để học sinh sử dụng nếu còn phù hợp, qua đó giảm nhu cầu mua sách mới.

Theo ông An, quá trình cung ứng sách thời gian qua cũng gặp khó do lượng đơn đặt hàng tăng cao, lên tới hàng nghìn đơn, trong khi sách đã nhập về nhưng việc soạn và chuyển hàng chưa thể đáp ứng ngay.

Khoảng 3 tuần qua, NXB Giáo dục Việt Nam tại TP Cần Thơ đã huy động nhân viên văn phòng xuống kho hỗ trợ, đồng thời thuê thêm lao động thời vụ, để đẩy nhanh tiến độ và hoàn tất việc cung ứng sách cho các trường tại ĐBSCL.

Trường học chủ động rà soát

Theo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 721.790 trẻ em, học sinh đến trường. Trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động rà soát nhu cầu, phối hợp với NXB và đơn vị phát hành nhằm bảo đảm SGK phục vụ giảng dạy, học tập.

Tuy nhiên, trong những tuần đầu năm học, tại một số trường trực thuộc Sở và một số địa phương vùng sâu, biên giới vẫn xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ, do việc cung ứng của đơn vị phát hành chưa kịp thời. Một số trường được ghi nhận còn thiếu sách gồm THPT Tân Châu, THPT Vĩnh Lộc, THPT Chu Văn An, THPT Thạnh Mỹ Tây, Trường phổ thông Long Thạnh; cùng một số địa bàn như Ô Lâm, Cô Tô, Thạnh Lộc, Kiên Lương.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi học sinh.

Trao đổi với phóng viên ngày 24/9, ông Đặng Văn Hai, Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Mỹ Tây (xã Thạnh Mỹ Tây), cho biết trước đó Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường rà soát, thông báo để học sinh, phụ huynh đăng ký số lượng SGK còn thiếu. Trên cơ sở nhu cầu đăng ký, nhà trường đã tổng hợp và gửi NXB Giáo dục Việt Nam cung ứng.

“Đến ngày 24/9, số lượng sách theo nhu cầu đăng ký chính thức của học sinh, phụ huynh đã được nhà trường tiếp nhận và cấp đủ. Trường cũng bảo đảm SGK cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, ông Hai chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Hai, hiện còn một số trường hợp thiếu cục bộ vài đầu sách, chủ yếu do trước đó học sinh và phụ huynh chưa đăng ký nhu cầu với nhà trường. Trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, khuyến khích phụ huynh đăng ký sách qua nhà trường và tổng hợp các nhu cầu phát sinh để bổ sung trong đợt tiếp theo.

Bảo đảm điều kiện học tập

Theo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, trong những tuần đầu năm học, Sở đã khẩn trương làm việc, đôn đốc các công ty sách và thiết bị trường học tập trung nguồn hàng, ưu tiên vận chuyển bổ sung dứt điểm số lượng SGK còn thiếu về các điểm trường.

Cùng với bảo đảm nguồn cung, ngành Giáo dục phối hợp các cơ quan chức năng, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giá bán, chất lượng ấn phẩm và đồ dùng học tập; kịp thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tại các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu phát huy hiệu quả tủ sách dùng chung tại thư viện, huy động học sinh khóa trước tặng lại SGK đã qua sử dụng; đồng thời vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập và đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Các giải pháp này nhằm bảo đảm học sinh có đủ điều kiện học tập, không để việc thiếu sách, đồ dùng học tập trở thành nguyên nhân phải bỏ học hoặc bị gián đoạn quyền học tập của các em.