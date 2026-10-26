An Giang: Những tấm lòng thiện nguyện góp sức vì bệnh nhân nghèo

Những người sưu tầm và sơ chế thuốc nam phơi thuốc tại xã Châu Phú.

Với tấm lòng nhân ái, nhiều người tình nguyện tham gia sưu tầm, sơ chế thuốc nam miễn phí để chuyển đến các cơ sở điều trị đông y trong và ngoài địa phương. Phần lớn họ là nông dân, có người gắn bó nhiều năm, có người mới tham gia vài tháng. Không lương, không thù lao, họ vẫn miệt mài chặt, bào, phơi khô từng vị thuốc, góp phần duy trì hoạt động bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Niềm vui của họ là thấy người bệnh khỏe mạnh, vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị, nhất là những người nghèo.

Tại Phòng Chẩn trị đông y Phú Xuân, xã Phú An, mỗi năm có khoảng 1.800 lượt bệnh nhân được khám, điều trị, với hơn 5.400 thang thuốc được cấp miễn phí. Phần lớn bệnh nhân là người lao động có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn. Để duy trì hoạt động, các thành viên của phòng chẩn trị thường xuyên tổ chức sưu tầm thuốc nam trong và ngoài địa phương. Nhiều người sau khi khỏi bệnh tình nguyện tham gia sưu tầm, sơ chế thuốc.

6 tháng đầu năm 2026, phòng chẩn trị đã sưu tầm, sơ chế hơn 2 tấn thuốc khô các loại, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Gắn bó với công việc sưu tầm, sơ chế thuốc nam, ông Lê Văn Lưng (59 tuổi), ngụ xã Phú An nói: “Tôi tham gia sưu tầm và sơ chế thuốc nam để phòng khám đủ thuốc chữa cho nhiều bệnh nhân nghèo. Tôi xem đó là niềm vui của tuổi già”.

Tại Tổ trồng và sưu tầm thuốc nam, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Lạc, mỗi năm các thành viên trồng và cung cấp hơn 30 tấn thuốc khô cho các nhà thuốc trong và ngoài địa phương. Gắn bó với công việc này hơn 15 năm, ông Nguyễn Tùng Đại (54 tuổi), ngụ xã Hòa Lạc hiện canh tác 8 công đất trồng các loại thuốc nam như rau bợ, cỏ xước, vông nem, dâu, nghệ...

Ông Đại còn cùng các thành viên đi sưu tầm thuốc trong tự nhiên. Công việc đòi hỏi người tham gia phải am hiểu đặc điểm, công dụng của từng loại cây thuốc và có kinh nghiệm nhận biết dược liệu. “Tôi sẽ tiếp tục công việc trồng và sưu tầm thuốc nam để cung cấp thuốc chữa bệnh cho người nghèo”, ông Đại bộc bạch.

Những người sưu tầm và sơ chế thuốc nam đang phơi thuốc tại Phòng Chẩn trị Đông y Phú Xuân, xã Phú An.

Tổ sưu tầm thuốc nam, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Bình có 10 thành viên thường xuyên đi sưu tầm, cung cấp hơn 35 tấn thuốc tươi mỗi năm cho các nhà thuốc điều trị miễn phí. Ông Phan Văn Bừa, ngụ xã Khánh Bình có 15 năm tham gia tổ sưu tầm thuốc nam cho biết: “Làm từ thiện từ cái tâm nên tôi cùng mọi người góp chút sức để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Thấy người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được điều trị hết bệnh tôi rất vui”.

Hơn 8 năm qua, bà Võ Thị Kim Giờ (66 tuổi), ngụ xã Châu Phú dành 1.000m² đất rẫy của gia đình cải tạo làm sân phơi thuốc nam phục vụ công tác từ thiện. Bà Kim Giờ cho biết: “Thấy người nghèo đến phòng chẩn trị đông y khám bệnh, được cấp thuốc nam miễn phí, tôi rất thương cảm. Từ ý nghĩ này, thời gian qua tôi giao hết việc nhà cho các con lo liệu để chuyên tâm đi chặt, phơi khô thuốc nam làm từ thiện. Tôi mong làm được nhiều việc thiện để giúp đỡ cho người nghèo”.

Cùng tham gia chặt, phơi thuốc nam, ông Đàn Văn Thanh (73 tuổi), ngụ xã Châu Phú nói: “Chủ yếu là tấm lòng nên chúng tôi đến đây làm việc không cần trả thù lao, chỉ muốn dành thời gian để làm công tác xã hội. Ai cũng mong muốn góp công, hỗ trợ phần thuốc nam giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn chữa trị bệnh”.

Những người tình nguyện sưu tầm, sơ chế thuốc nam phần lớn gắn bó nhiều năm với công việc, trong đó có người từng là bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Dù hoàn cảnh và thời gian tham gia khác nhau nhưng họ đều muốn làm việc thiện, góp sức giúp người nghèo có thêm điều kiện chữa bệnh. Những việc làm thầm lặng ấy góp phần duy trì hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền miễn phí, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.