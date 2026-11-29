Các đối tượng và hung khí bị thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 16/11/2026, Công an phường Tịnh Biên tiếp nhận tin báo về việc ông Trần Văn D. (sinh năm 1971, trú tại khóm Phú Nhứt) bị một nhóm thanh thiếu niên chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh, khoảng 17h30 ngày 16/11, T.V.V. (sinh năm 2009, trú tại khóm Phú Nhứt) đi ngang qua nhà T.V.K. (sinh năm 2011, trú tại khóm Phú Hòa). Dù không có mâu thuẫn từ trước, chỉ vì nhìn nhau, K. cùng H.V.Đ. (sinh năm 2010) đã rủ N.V.T.A. (sinh năm 2012, trú tại khóm Phú Tâm) mang hung khí đi tìm V. để đánh.

Trong quá trình tìm kiếm, K. dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của V. rồi bỏ chạy. Sau đó, nhóm này tiếp tục rủ thêm T.N.H. (sinh năm 2009, trú tại khóm Xuân Phú) và P.V.T.T. (sinh năm 2011, trú tại khóm Xuân Biên) tham gia.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, khi nhóm đối tượng đến khu vực trước nhà V., các đối tượng đã chém nhầm ông Trần Văn D., cha ruột của V., khiến nạn nhân bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tịnh Biên đã khẩn trương xác minh, truy tìm và mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận hành vi vi phạm. Sau khi làm việc, công an đã cho gia đình bảo lãnh những người này.

Hiện Công an phường Tịnh Biên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.