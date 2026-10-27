An Giang: Nhóm đối tượng mang dao tấn công cả nhà người khác để giải quyết mâu thuẫn

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các bị can gồm Lê Thanh Tài (sinh năm 2004), Lê Thanh Lộc (sinh năm 2006), Đặng Đan Huy (sinh năm 2005) và Nguyễn Huỳnh Khang (sinh năm 2002). Các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam được ban hành ngày 9/10/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 22/6/2026, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều dao tự chế rồi kéo đến nhà V.N.P. (sinh năm 2011, trú tại ấp Hòa Phú 2, xã An Châu) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Nguyễn Huỳnh Khang cùng các đối tượng trong nhóm sử dụng dao tự chế tấn công các thành viên trong gia đình V.N.P. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.