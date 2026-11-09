An Giang: Nhiều trụ điện ngã đổ trên tuyến đường vành đai ven biển

Nguyên nhân sự cố có khả năng liên quan đến thời tiết mưa, dông trên địa bàn, song vẫn cần được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nhiều trụ điện ngã đổ trên tuyến đường vành đai ven biển tỉnh An Giang

Theo hình ảnh từ camera của người dân ghi lại, hàng loạt trụ điện dọc tuyến đường bị ngã đổ liên tiếp, kéo theo hệ thống dây điện võng thấp, có đoạn nằm sát mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Rất may, thời điểm xảy ra sự cố, lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường khá ít nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, việc nhiều trụ điện ngã đổ cùng lúc, dây điện nằm ngổn ngang trên mặt đường vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với các phương tiện lưu thông vào ban đêm.

Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hạn chế di chuyển qua khu vực xảy ra sự cố, tuyệt đối không đến gần hoặc tiếp xúc với dây điện bị rơi.