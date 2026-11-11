An Giang: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày văn hóa Việt Nam 24/11

Sự kiện nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Dân tộc

Chuỗi sự kiện không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang, phát huy các giá trị di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương.

Đa dạng hoạt động văn hóa

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tại An Giang, các hoạt động kỷ niệm năm 2026 được tổ chức trong không khí sôi nổi, gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi sự kiện Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I. Đây là dịp để các tầng lớp Nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.

Trao đổi về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Chí, Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí và Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, cho biết, tỉnh sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao; triển lãm, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, sách, tư liệu, hình ảnh, điện ảnh và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu, biểu diễn, giới thiệu những loại hình nghệ thuật truyền thống, giá trị văn hóa đặc trưng và thành tựu văn hóa, thể thao của tỉnh. Thông qua chuỗi hoạt động, An Giang hướng đến việc đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống Nhân dân, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, thưởng thức và trải nghiệm các sản phẩm văn hóa nghệ thuật. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các địa phương, đơn vị, tổ chức và nghệ nhân giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Một trong những hoạt động trọng tâm, tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện năm nay là Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 22/11/2026 tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá. Festival lần đầu tiên được tổ chức với định hướng kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái và du lịch của An Giang, góp phần giới thiệu một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc đến với người dân và du khách. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, trình diễn và giao lưu cộng đồng, hình ảnh An Giang năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển sẽ được quảng bá rộng rãi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chí cũng cho biết, trong khuôn khổ Festival, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm sẽ diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 29/11/2026 trên đường Trần Quang Khải, đoạn từ đường 3/2 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Rạch Giá, với quy mô dự kiến từ 250 - 300 gian hàng. Hội chợ là dịp giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, hàng hóa tiêu biểu và tiềm năng du lịch của các địa phương. Không gian ẩm thực, mua sắm cũng tạo điều kiện để người dân, du khách khám phá sự phong phú của văn hóa ẩm thực, trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng gắn với đời sống và tập quán của cư dân vùng sông nước, biển đảo.

Bên cạnh đó, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố sẽ góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi, khuyến khích sự tham gia của đông đảo người dân, nhất là giới trẻ. Các hoạt động thể thao, như: Giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang”, Giải bơi biển và các trò chơi dân gian sẽ tạo thêm sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng.

Đáng chú ý, hoạt động diễu hành trang phục truyền thống sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, trang phục và bản sắc của các cộng đồng dân tộc. Đây không chỉ là hoạt động trình diễn mà còn là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn di sản trong đời sống hiện đại.

Gắn kết bảo tồn di sản với phát triển văn hóa, du lịch

Trong chuỗi sự kiện lần này, các chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân được quan tâm tổ chức, trong đó có vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”. Việc đưa nghệ thuật cải lương đến với công chúng tiếp tục khẳng định sự quan tâm của địa phương đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu và thêm yêu những giá trị nghệ thuật sân khấu dân tộc.

Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí và Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thông tin, cùng với các chương trình biểu diễn, Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ những góc nhìn chuyên môn về bản sắc văn hóa địa phương, những giá trị đặc trưng cần được bảo tồn và phát huy trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh An Giang đang mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các vùng miền, địa phương và cộng đồng dân cư. Việc nhận diện đúng những giá trị văn hóa đặc trưng sẽ góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch có chiều sâu, tạo dấu ấn riêng cho địa phương.

Tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng phường Rạch Giá sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026

Đặc biệt, các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong khuôn khổ Festival được kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ. Qua đó, văn hóa không chỉ được nhìn nhận là lĩnh vực cần bảo tồn, gìn giữ mà còn là nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc An Giang phối hợp đăng cai tổ chức “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026” tại tỉnh. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo điều kiện để An Giang giao lưu, kết nối và giới thiệu những nét đặc sắc văn hóa địa phương với bạn bè trong nước.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự gắn bó giữa xây dựng đời sống văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, triển lãm và trải nghiệm văn hóa, người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn kết giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp xã hội. Những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng được tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh và giàu bản sắc.

Để các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, công tác chuẩn bị về nội dung chương trình, địa điểm tổ chức, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phục vụ người dân, du khách cần được các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ.

Với sự chuẩn bị tích cực của các ngành, địa phương và sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026 tại An Giang hứa hẹn tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong phú, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng hành cùng An Giang trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.