An Giang: Nhiều hạn chế, vi phạm trong quản lý sử dụng nhà đất công

Ngày 14/10, nguồn tin của phóng viên Báo Xây dựng cho biết, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 3569 về Phòng, chống lãnh phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh An Giang.

Tỉnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính có 796 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong ảnh: Trụ sở Sở Tài chính tỉnh An Giang cũ tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang mới.

Theo Kết luận thanh tra, tỉnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính có 6.190 cơ sở nhà, đất tiếp tục giữ lại sử dụng và dôi dư 796 cơ sở nhà, đất (cấp tỉnh 18 cơ sở, cấp xã 491 cơ sở, và 278 cơ sở do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý).

Tuy nhiên, giai đoạn trước sắp xếp đơn vị hành chính, ở cả hai tỉnh Kiên Giang và An Giang được Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm.

Trong đó, tại tỉnh Kiên Giang (cũ) có 151 cơ sở nhà, đất cho thuê, kinh doanh khi chưa có đề án hoặc đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm điểm a khoản 3 Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017; có 22 cơ sở nhà, đất bỏ trống từ 6 đến 11 năm, vi phạm khoản 5 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013; 5 cơ sở bị lấn chiếm hơn 6 năm thuộc trường hợp phải thu hồi, xử lý, vi phạm khoản 8 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, khoản 4 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

Một trụ sở tỉnh An Giang cũ dôi dư trên đường Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tại TP Rạch Giá có 6 cơ sở nhà, đất được chuyển giao, sử dụng trước khi UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt phương án điều chuyển tại Quyết định 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2022, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 2 cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án điều chuyển, tuy nhiên không lập hồ sơ đề nghị điều chuyển, vẫn tiếp tục sử dụng là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Tại TP Phú Quốc có 7 điểm trường bỏ trống hơn 6 năm, vi phạm khoản 5 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013; 1 cơ sở bị lấn chiếm vi phạm khoản 8 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, khoản 4 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Kiên Giang chậm ban hành quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 12 cơ quan, đơn vị từ 7 đến 12 tháng, vi phạm khoản 2 Điều 8 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Có 6 cơ sở dôi dư chậm thu hồi, điều chuyển từ 1 đến 5 năm vi phạm khoản 2 Điều 9 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; có 3 cơ sở không hoàn thành đấu giá trong 24 tháng, bỏ trống 2,5 năm nhưng UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thu hồi, vi phạm khoản 4 Điều 29 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Khu đất thực hiện dự án Tuyến dân cư số 2 cũng do Công ty CP Tập đoàn CIC làm chủ đầu được UBND tỉnh Kiên Giang cho phép xây dựng nhà ở xã hội dạng liền kề thấp tầng không xin ý kiến HĐND tỉnh, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Trong khi đó, UBND tỉnh An Giang cũ cho thuê 3 khu đất bãi bồi nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2003 và khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 và Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 cho thuê đất tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên cũ. Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và các đơn vị liên quan không bàn giao đất trên thực địa, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai 2003 và điểm c khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với việc quyết định chủ trương đầu tư dự án; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trên cơ sở nhà, đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của tổ chức, doanh nghiệp.

Khu đất thực hiện dự án Khu dân cư Nam An Hòa do Công ty CP Tập đoàn CIC làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Kiên Giang quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư không xin ý kiến HĐND tỉnh, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; không dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Khu đất thực hiện dự án Tuyến dân cư số 2 cũng do Công ty CP Tập đoàn CIC làm chủ đầu được UBND tỉnh Kiên Giang cho phép xây dựng nhà ở xã hội dạng liền kề thấp tầng không xin ý kiến HĐND tỉnh, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Khu đất tái định cư thuộc dự án Lấn biển Tây Bắc do Công ty CP Tập đoàn CIC làm chủ đầu được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất tái định cư sang đất nhà ở xã hội tại đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khi chưa điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu về quy hoạch đô thị, vi phạm khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a và b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Từ Kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra. Tổ chức rà soát, lập và hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sửdụng các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh, tránh thất thoát, lãng phí.