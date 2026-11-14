An Giang: Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Ngọc Lan bồi dưỡng năng lực, chắp cánh ước mơ cho học sinh

Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Ngọc Lan chụp hình kỷ niệm cùng học trò

Trong đội ngũ nhà giáo đang miệt mài thực hiện sứ mệnh ấy, cô Vũ Thị Ngọc Lan, giáo viên môn Ngữ văn Trường THCS và THPT Bình Sơn, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang, là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến. Với ba thập niên gắn bó với bục giảng, cô đã từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và luôn giữ trong mình ngọn lửa yêu nghề, lấy sự trưởng thành của học sinh làm niềm vui và lấy chất lượng giáo dục làm thước đo cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, khoa Ngữ văn, cô Vũ Thị Ngọc Lan được phân công giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Sơn. Đó là dấu mốc mở đầu cho hành trình gắn bó với nghề giáo, với bảng đen, phấn trắng và những thế hệ học sinh trên vùng đất Bình Sơn. Những năm tháng đầu tiên đứng lớp cũng là khoảng thời gian cô từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh sư phạm và tìm kiếm phương pháp truyền đạt phù hợp với đặc trưng môn Ngữ văn. Với cô, dạy Văn không đơn thuần là giúp học sinh ghi nhớ tác giả, tác phẩm, nắm vững kiến thức tiếng Việt hay biết cách làm một bài văn đúng cấu trúc. Quan trọng hơn, môn học phải góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy khả năng cảm thụ cái đẹp, hình thành lòng nhân ái, sự trung thực, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước. Chính nhận thức ấy đã định hình phong cách nghề nghiệp của cô trong suốt quá trình công tác. Cô luôn quan niệm rằng, mỗi học sinh có năng lực, hoàn cảnh và cách tiếp nhận kiến thức khác nhau. Vì vậy, người giáo viên không thể chỉ sử dụng một phương pháp giảng dạy cho tất cả các đối tượng, mà cần linh hoạt tổ chức hoạt động học tập, quan sát, lắng nghe và điều chỉnh cách truyền đạt để từng em có cơ hội phát huy khả năng của mình.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cô chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia các lớp tập huấn, cập nhật phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Từ chỗ chú trọng truyền thụ kiến thức, cô từng bước chuyển sang tổ chức các hoạt động để học sinh chủ động khám phá, tìm hiểu và vận dụng kiến thức. Trong giờ đọc hiểu văn bản, cô sử dụng các kỹ thuật dạy học, như: theo dõi, dự đoán, đặt câu hỏi, trao đổi và thảo luận nhằm giúp học sinh tự phát hiện nội dung, nghệ thuật và thông điệp của tác phẩm. Với hoạt động viết, cô chú trọng phương pháp phân tích mẫu, hướng dẫn theo tiến trình, làm mẫu và tổ chức cho học sinh thực hành từng bước. Ở hoạt động nói và nghe, cô tạo điều kiện để các em trình bày quan điểm, chia sẻ cảm nhận, biết lắng nghe và phản hồi ý kiến của bạn. Những học sinh còn rụt rè được khuyến khích tham gia từ những nhiệm vụ nhỏ, qua đó dần hình thành sự tự tin và khả năng diễn đạt.

Một điểm đáng chú ý trong cách tổ chức dạy học của cô là sự quan tâm đến đối tượng học sinh còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng. Cô tâm sự, thay vì chỉ tập trung vào nhóm học sinh khá, giỏi, tôi chú trọng phân hóa nhiệm vụ, giao bài tập phù hợp, hướng dẫn cụ thể và thường xuyên kiểm tra mức độ tiến bộ. Với những em chưa ngoan hoặc thiếu ý thức học tập, tôi chọn cách tiếp cận gần gũi, tìm hiểu nguyên nhân, phối hợp với gia đình để có biện pháp giáo dục phù hợp. Cùng với đó, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các thiết bị và đồ dùng dạy học, sử dụng học liệu trực quan để làm cho giờ học sinh động, dễ tiếp nhận hơn. Việc đổi mới không nhằm tạo ra những hình thức cầu kỳ, mà hướng đến mục tiêu thiết thực: giúp học sinh hiểu bài, yêu thích môn học và biết vận dụng kiến thức vào đời sống. Từ đó cho thấy, một giờ dạy thành công không chỉ là khi giáo viên hoàn thành nội dung bài học, mà còn là khi học sinh thực sự tham gia, biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ độc lập và có thêm động lực khám phá tri thức.

Trong bối cảnh giáo dục chuyển mạnh từ tiếp cận nội dung sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, môn Ngữ văn có vị trí đặc biệt trong việc hình thành năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học và những giá trị nhân văn cho học sinh. Đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên đổi mới để tránh tình trạng dạy học áp đặt, học sinh tiếp nhận kiến thức thụ động, học thuộc lòng nhưng thiếu khả năng cảm thụ và vận dụng. Nhận thức rõ điều đó, cô Vũ Thị Ngọc Lan luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng bộ môn. Cô quan tâm khai thác mối liên hệ giữa văn học với các loại hình nghệ thuật, đưa những yếu tố gần gũi với đời sống tinh thần của học sinh vào bài học để tạo sự kết nối giữa tri thức trong sách giáo khoa và thế giới thực tiễn. Một trong những hướng đổi mới nổi bật là vận dụng các loại hình nghệ thuật vào giảng dạy Ngữ văn. Theo đó, những tác phẩm văn học có thể được tiếp cận thông qua điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa, vũ đạo và nghệ thuật điêu khắc. Mỗi loại hình nghệ thuật có một ngôn ngữ biểu đạt riêng, nhưng đều có khả năng làm sáng rõ nội dung tư tưởng, vẻ đẹp hình tượng và giá trị thẩm mỹ của tác phẩm.

Cô cho biết, khi dạy một tác phẩm văn học có khả năng chuyển thể, giáo viên có thể sử dụng trích đoạn phim hoặc hình ảnh minh họa để học sinh hình dung rõ hơn về bối cảnh, nhân vật và tình huống. Với những tác phẩm có yếu tố đối thoại, học sinh có thể tham gia sân khấu hóa, phân vai, xây dựng lời thoại và thể hiện cảm xúc nhân vật. Khi học thơ, việc kết hợp âm nhạc, ngâm thơ hoặc trình diễn có thể giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn nhịp điệu, âm hưởng và cảm xúc của ngôn từ. Thông qua những hoạt động ấy, học sinh không còn chỉ ngồi nghe giảng và ghi chép, mà được trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá, tái hiện và sáng tạo. Các em có cơ hội làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ, trao đổi ý tưởng, thể hiện năng khiếu và học cách tôn trọng thành quả của tập thể. Đặc biệt, việc vận dụng nghệ thuật còn góp phần mở rộng khả năng tiếp nhận văn học cho những học sinh chưa thực sự yêu thích môn học. Khi một tác phẩm được tiếp cận bằng nhiều hình thức, những em có thế mạnh về hội họa, âm nhạc, diễn xuất hay khả năng trình bày có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Từ đó, việc học Văn trở nên gần gũi, sinh động và giàu trải nghiệm hơn.

Cô cũng cho biết, cùng với đổi mới phương pháp, giáo viên cần phải luôn quan tâm đến việc đánh giá học sinh một cách công bằng, khách quan, đúng quy định, chú trọng quá trình học tập và sự tiến bộ của từng em. Đánh giá không chỉ để phân loại kết quả mà còn phải giúp học sinh nhận ra điểm mạnh, điểm hạn chế và biết cách điều chỉnh phương pháp học tập để chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn từng bước được nâng lên.

Nếu trong công tác giảng dạy, cô Vũ Thị Ngọc Lan được đồng nghiệp ghi nhận bởi tinh thần đổi mới và sự sáng tạo, thì trong công tác chủ nhiệm, cô lại để lại dấu ấn bằng sự tận tâm, gần gũi và trách nhiệm đối với từng học sinh. Với cô, giáo viên chủ nhiệm không chỉ là người quản lý lớp học, theo dõi nền nếp hay triển khai các phong trào thi đua, mà còn là người đồng hành, chia sẻ và giúp học sinh vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống. Một lớp học tốt không thể chỉ được xây dựng bằng nội quy nghiêm khắc, mà cần có sự thấu hiểu, tôn trọng, yêu thương và tinh thần trách nhiệm giữa thầy cô với học trò, giữa học sinh với học sinh.

Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Ngọc Lan luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp trồng Người

Xuất phát từ quan điểm đó, trước mỗi năm học, cô đều chủ động tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống, năng lực học tập, tâm lý và tính cách của từng em để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm phù hợp. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô dành nhiều thời gian quan tâm, động viên, tìm cách hỗ trợ để các em không mặc cảm, tự ti và không bị bỏ lại phía sau. Với những học sinh có biểu hiện chưa ngoan, thường xuyên vi phạm nội quy hoặc thiếu ý thức học tập, cô không vội vàng phê bình, quy kết mà tìm hiểu nguyên nhân, phân tích hành vi và hướng dẫn các em nhận ra trách nhiệm của bản thân. Cô chú trọng giáo dục bằng sự kiên trì, lấy việc khuyến khích học sinh tự giác sửa chữa khuyết điểm làm mục tiêu, thay vì chỉ áp dụng những biện pháp xử lý mang tính áp đặt.

Đặc biệt, cô xác định sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình là yếu tố quan trọng trong giáo dục học sinh. Vì vậy, cô thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về tình hình học tập, rèn luyện, những chuyển biến tích cực cũng như những vấn đề cần quan tâm. Khi cần thiết, cô phối hợp với Ban Giám hiệu, tổ chức Đoàn – Đội và các lực lượng giáo dục trong nhà trường để tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp. Cách làm ấy đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Trong các năm học từ 2015 - 2016 đến 2023 - 2024, các lớp do cô chủ nhiệm đều duy trì tỷ lệ 100% học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS. Nhiều năm liền không có học sinh bỏ học, không có trường hợp học sinh bị Hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý. Ý thức chấp hành nội quy, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong học tập của học sinh ngày càng được cải thiện.

Không chỉ chú trọng kết quả học tập, cô còn quan tâm xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho tập thể lớp thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm và phong trào thi đua. Học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động, như: “Gửi ước mơ tới chị Hằng”, trưng bày mâm cỗ Trung thu, viết về mái trường, thầy cô, hội thi văn nghệ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (30/12/2003 – 30/12/2023), cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Qua mỗi hoạt động, học sinh không chỉ được rèn luyện năng khiếu mà còn có cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác, tổ chức công việc, tinh thần tập thể và trách nhiệm với cộng đồng. Những em có năng khiếu được tạo điều kiện phát huy sở trường; những em còn rụt rè được khuyến khích tham gia để từng bước hòa nhập, tự tin hơn. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, các lớp do cô phụ trách luôn tham gia đầy đủ các phong trào và đạt nhiều thành tích. Cuối năm học, tập thể lớp nhiều lần được công nhận danh hiệu Tập thể lớp tiên tiến và được nhà trường khen thưởng.

Đáng chú ý, trong quá trình chủ nhiệm, cô không chỉ trực tiếp tổ chức các hoạt động mà còn chủ động tham mưu với lãnh đạo nhà trường những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cô đề xuất tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt lớp đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần và các hoạt động dưới cờ vào sáng thứ Hai. Theo cô, sinh hoạt lớp không nên chỉ dừng lại ở việc nhận xét, phê bình và thông báo những vi phạm. Đây phải là không gian để học sinh được chia sẻ, tự đánh giá, nhìn nhận ưu điểm, hạn chế của bản thân, cùng nhau đề xuất giải pháp xây dựng tập thể. Khi học sinh được tham gia vào quá trình xây dựng nội quy và các hoạt động của lớp, các em sẽ có ý thức trách nhiệm cao hơn đối với tập thể. Những đề xuất ấy góp phần làm chuyển biến nền nếp học tập, rèn luyện và nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục.

Trong những năm gần đây, xây dựng trường học hạnh phúc trở thành một trong những định hướng quan trọng của ngành giáo dục. Đó không chỉ là việc tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp hay tổ chức thêm các hoạt động vui chơi, mà cốt lõi là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt, nơi giáo viên và học sinh đều cảm thấy được yêu thương, được lắng nghe và có cơ hội phát triển. Đón nhận tinh thần ấy, cô Vũ Thị Ngọc Lan đã nghiên cứu, đề xuất và triển khai sáng kiến “Một số biện pháp để xây dựng lớp học hạnh phúc lớp chủ nhiệm ở Trường THCS&THPT Bình Sơn”. Điểm đáng chú ý của sáng kiến là cách tiếp cận từ thực tế lớp học, lấy học sinh làm trung tâm và coi sự thay đổi của giáo viên là một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng tập thể tích cực.

Trước hết, giáo viên cần khảo sát, phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp. Không thể áp dụng cùng một cách ứng xử đối với tất cả các em, bởi mỗi học sinh có hoàn cảnh gia đình, tâm lý, năng lực và nhu cầu khác nhau. Có em cần được động viên về tinh thần, có em cần được hướng dẫn phương pháp học tập, có em cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Bên cạnh đó, giáo viên phải mạnh dạn thay đổi bản thân, điều chỉnh cách giao tiếp, phương pháp quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Một lớp học hạnh phúc không thể hình thành nếu giáo viên chỉ yêu cầu học sinh thay đổi mà bản thân người thầy không chịu đổi mới. Sáng kiến cũng nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp với phụ huynh và việc xây dựng các hoạt động tập thể. Khi gia đình, nhà trường và học sinh cùng có tiếng nói chung, những khó khăn trong quá trình giáo dục sẽ được phát hiện và giải quyết kịp thời hơn. Các hoạt động tập thể giúp học sinh hiểu nhau, chia sẻ trách nhiệm, hình thành tình bạn đẹp và biết quan tâm đến những người xung quanh đã tạo sự chuyển biến về ý thức, thái độ và tinh thần học tập của học sinh. Một lớp học hạnh phúc không phải là lớp học không có khuyết điểm, không có mâu thuẫn hay không có học sinh vi phạm nội quy. Điều quan trọng là sau mỗi hạn chế, mỗi sai sót, học sinh được hướng dẫn để nhận ra vấn đề, biết sửa chữa và có cơ hội tiến bộ. Đó cũng là triết lý giáo dục mà cô Ngọc Lan kiên trì theo đuổi: không để một học sinh nào bị bỏ quên, không đánh mất niềm tin vào khả năng thay đổi của các em và không xem những hạn chế nhất thời là giới hạn của sự phát triển. Với cô, phần thưởng lớn nhất của người giáo viên chủ nhiệm không chỉ là một tập thể lớp đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua, mà còn là khi học sinh biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết tôn trọng thầy cô, bạn bè và có đủ hành trang để bước vào cuộc sống.

Song song với nhiệm vụ giảng dạy và chủ nhiệm, cô Vũ Thị Ngọc Lan còn dành nhiều tâm huyết cho công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Ngữ văn. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi giáo viên không chỉ có chuyên môn vững vàng mà còn phải có khả năng nhận diện năng lực, khơi dậy niềm đam mê và xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp với từng học sinh. Từ thực tiễn giảng dạy, cô chú trọng phát hiện những em có khả năng cảm thụ văn học, tư duy ngôn ngữ, diễn đạt tốt và có niềm yêu thích đối với môn học ngay từ những năm đầu cấp THCS, đặc biệt là học sinh lớp 6 và lớp 7. Sau khi khảo sát, lựa chọn học sinh, cô xây dựng đội tuyển và tổ chức bồi dưỡng theo từng chuyên đề. Nội dung ôn luyện được sắp xếp có hệ thống, từ kiến thức nền tảng về tiếng Việt, văn bản, thể loại đến kỹ năng đọc hiểu, cảm thụ văn học, nghị luận và tạo lập văn bản. Cô chú trọng hướng dẫn học sinh cách đọc sâu, suy nghĩ độc lập, tìm kiếm dẫn chứng, xây dựng luận điểm và thể hiện quan điểm cá nhân. Đối với những bài viết nghị luận văn học, học sinh được rèn luyện khả năng phân tích hình ảnh, ngôn từ, biện pháp nghệ thuật và mối quan hệ giữa hình thức với nội dung tư tưởng của tác phẩm. Với nghị luận xã hội, các em được hướng dẫn quan sát những vấn đề trong đời sống, biết lập luận, phản biện và đưa ra những nhận định có căn cứ. Điều quan trọng trong quá trình bồi dưỡng là cô không khuyến khích học sinh học thuộc những bài văn mẫu có sẵn. Thay vào đó, cô hướng dẫn các em hình thành tư duy, biết tìm ý, triển khai vấn đề và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu của đề bài. Cách làm này giúp học sinh phát triển năng lực thực chất, có khả năng vận dụng kiến thức trước những dạng đề mới, đồng thời hình thành niềm say mê đối với văn chương. Các học sinh do cô tham gia bồi dưỡng thường xuyên đạt giải các cấp. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự bền bỉ trong công tác phát hiện, tạo nguồn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình công tác của cô Vũ Thị Ngọc Lan là tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với cô, sáng kiến kinh nghiệm không phải là những ý tưởng mang tính hình thức, mà phải xuất phát từ những khó khăn thực tế trong quá trình giảng dạy, có khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả cụ thể. Trong giai đoạn từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2023 - 2024, cô đã xây dựng và triển khai bốn sáng kiến có giá trị thực tiễn, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang công nhận. Thứ nhất, sáng kiến “Vận dụng phương pháp giảng dạy và mở rộng vốn từ Hán Việt trong một số bài học Ngữ văn 7 trường học mới” năm học 2017 - 2018.

Thứ hai, sáng kiến “Vận dụng một số loại hình nghệ thuật trong dạy môn Ngữ văn ở trường Trung học cơ sở” năm học 2021- 2022. Thứ ba, sáng kiến “Ứng dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Ngữ văn với đề tài văn học và người lính ở trường THCS&THPT Bình Sơn” năm học 2022 - 2023. Thứ tư, sáng kiến “Một số biện pháp để xây dựng lớp học hạnh phúc lớp chủ nhiệm ở Trường THCS&THPT Bình Sơn” năm học 2023 - 2024. Nếu ba sáng kiến trước tập trung nhiều vào đổi mới hoạt động dạy học và trải nghiệm văn học, thì sáng kiến thứ tư thể hiện rõ sự quan tâm của cô đối với đời sống tinh thần, tâm lý và sự phát triển toàn diện của học sinh. Thông qua việc khảo sát, phân loại đối tượng, thay đổi phương pháp quản lý, tăng cường phối hợp với phụ huynh và xây dựng hoạt động tập thể, cô hướng đến hình thành môi trường học tập thân thiện, tích cực, nơi học sinh được tôn trọng và có cơ hội phát triển. Sự thay đổi về kết quả học tập, rèn luyện và thứ hạng thi đua của các lớp do cô phụ trách là minh chứng cho tính khả thi của giải pháp.

Nhìn lại bốn sáng kiến, có thể nhận thấy một điểm chung xuyên suốt trong tư duy giáo dục của cô Vũ Thị Ngọc Lan: mọi đổi mới đều hướng đến học sinh, góp phần hình thành một phương pháp giáo dục toàn diện. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đổi mới không phải là chạy theo những phương pháp mới lạ, mà là biết lựa chọn, vận dụng sáng tạo những cách làm phù hợp để giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhà trường.

Trong các phong trào thi đua, cô hướng dẫn học sinh đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Năm học 2023 - 2024, học sinh do cô hướng dẫn đạt giải Ba chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; đạt giải xuất sắc, giải Nhất, giải Nhì trong các cuộc thi “Gửi ước mơ đến chị Hằng”, “Viết về mái trường, thầy cô”, “Viết về các chú bộ đội hải quân” do Hội đồng Đội tổ chức. Năm học 2018 - 2019, cô đạt giải B cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning trong Ngày hội Giáo dục lần thứ V do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cô cũng tích cực tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các năm học: 2013 - 2014; 2021 - 2022; 2025 - 2026. Năm học 2014 - 2015, cô vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015. Các năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 và 2022 - 2023, cô đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, cô đã năm lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ở các năm học: 2017 - 2018; 2021 - 2022; 2022 – 2023; 2023 – 2024; 2025 - 2026 và đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2025. Những danh hiệu, phần thưởng ấy là sự ghi nhận đối với quá trình lao động, phấn đấu và cống hiến của nhà giáo đối với nhà trường, học sinh và sự nghiệp giáo dục địa phương.