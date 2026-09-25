An Giang: Nhà biên kịch Phan Thanh Vũ giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang ra mắt đại hội

Tham dự đại hội có sự hiện diện của Tiến sỹ Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Nguyên lãnh đạo Hội văn học nghệ thuật qua các thời kỳ cùng đại diện các cơ quan ban ngành trong tỉnh và đại diện Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại đại hội, Tiến sỹ Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nêu rõ, đại hội Nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mang ý nghĩa quan trọng trong tình hình mới sau sáp nhập với không gian sáng tạo mở rộng chưa từng có. Liên hiệp Hội đã quy tụ nhiều văn nghệ sĩ tâm huyết trong sáng tạo nghệ thuật đã tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị và mong rằng trong thời gian tới, Liên hiệp Hội cần đưa văn học nghệ thuật vào không gian số, bám sát đời sống xã hội để sáng tạo các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành 14 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên, Ban Thường trực 3 thành viên. Nhà biên kịch Phan Thanh Vũ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang phấn đấu 85% hội viên trở lên học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% hội viên được tiếp thu nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hằng năm tổ chức từ 6 đến 8 cuộc thi cấp tỉnh; từ 8 đến 10 cuộc trưng bày, triển lãm, chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm.

Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội tổ chức từ 03 đến 05 trại sáng tác; 30 đợt thực tế sáng tác cho các phân hội chuyên ngành; 10 đến 15 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sáng tác; 02 hội thảo chuyên môn nghiệp vụ; kết nạp mới từ 50 hội viên trở lên ở các chuyên ngành tỉnh; giới thiệu cho các Hội chuyên ngành Trung ương xem xét kết nạp từ 10 hội viên trở lên; xuất bản từ 15 đến 20 đầu sách và ấn phẩm văn học nghệ thuật; xây dựng Tạp chí Chiêu Anh Các điện tử.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh An Giang vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và tặng Bằng khen cho 6 cá nhân là lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và 06 cá nhân được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I là mốc son lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Trước yêu cầu mới, thời cơ mới và thách thức mới, toàn thể văn nghệ sĩ tỉnh An Giang cần phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030, góp phần xây dựng An Giang phát triển bền vững, giàu bản sắc và nhân văn.

Sau hợp nhất, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang có 02 phòng chuyên môn: Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ - Tạp chí. Tổng biên chế được giao sau hợp nhất 25 biên chế. Tổng số người làm việc sau hợp nhất 14 người, gồm: 03 Phó Chủ tịch, 02 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 05 Chuyên viên và 02 nhân viên hợp đồng lao động; Liên hiệp Hội có 848 hội viên, trong đó có 177 hội viên Trung ương, sinh hoạt tại 08 Phân hội chuyên ngành, gồm: Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Văn học, Văn nghệ Dân gian, Múa.