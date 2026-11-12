An Giang: Người mất việc chủ động học nghề chuẩn bị cho công việc mới

Năm 2025, toàn tỉnh An Giang có 36.653 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 2.993 người được hỗ trợ học nghề. Sang nửa đầu năm 2026, số người học nghề đã lên tới 1.943 người. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, chính sách hỗ trợ học nghề cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang phát huy hiệu quả rõ rệt, khi số người tham gia tăng mạnh. Nhiều người lao động không còn trông chờ vào trợ cấp mà chủ động học nghề để chuẩn bị cho công việc mới.

Tăng sau khi sắp xếp bộ máy

Năm 2026 là năm đầu tiên An Giang vận hành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sau sắp xếp, hợp nhất. Địa bàn phục vụ rộng hơn, số người lao động cần hỗ trợ cũng lớn hơn. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 15.115 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, 14.592 người có quyết định hưởng. Trung tâm cũng thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 43.000 lượt người.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tìm hiểu về chính sách BHTN và dạy nghề. Ảnh: NH

Trong các con số ấy, số người học nghề là điểm sáng nổi bật. So với cùng kỳ năm trước, số người được hỗ trợ học nghề tăng khoảng 450%. Nếu tính trên số người có quyết định hưởng trợ cấp, tỷ lệ người học nghề trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 13%. Năm 2025, tỷ lệ này chỉ khoảng 8%. Nói cách khác, cứ chưa đến 8 người hưởng trợ cấp đã có 1 người chọn học nghề, trong khi năm 2025 phải hơn 12 người mới có 1 người. Sự thay đổi ấy phần nào cho thấy hiệu quả của công tác tư vấn.

Có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi này. Theo Báo An Giang, bên cạnh giải quyết chế độ, Trung tâm còn tư vấn miễn phí cho người lao động về học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, kỹ năng làm việc. Người lao động còn được giới thiệu các chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cách làm này phù hợp với tinh thần của Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Luật xác định BHTN không chỉ bù đắp một phần thu nhập khi người lao động mất việc, mà còn hỗ trợ đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động. Ở An Giang, việc kết hợp giải quyết trợ cấp với tư vấn học nghề đã góp phần biến tinh thần ấy thành kết quả cụ thể.

Các ngày hội việc làm cũng giúp người lao động tiếp cận cơ hội mới gần hơn. Ngày 30/3/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức ngày hội việc làm tại phường Long Xuyên, thu hút hơn 200 người lao động thất nghiệp tham gia. Tại đây, doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng; người lao động đang hưởng trợ cấp có thêm cơ hội tìm việc mới phù hợp.

Đưa chính sách về tận xã, ấp

An Giang là địa bàn rộng, có nhiều xã nông thôn, vùng biên giới, cù lao và hải đảo. Không phải người lao động nào cũng có điều kiện lên trung tâm tỉnh để tìm hiểu chính sách. Vì vậy, việc đưa thông tin về BHTN xuống cơ sở được tỉnh chú trọng. Tại xã Cù Lao Giêng, các buổi tuyên truyền về chính sách việc làm, BHTN được tổ chức trực tiếp cho người dân. Hình thức này giúp người lao động, nhất là lao động lớn tuổi và lao động ở xa, nắm được quyền lợi của mình.

Ở cấp xã, nhiều địa phương đã đưa nội dung hỗ trợ người lao động tiếp cận BHTN vào kế hoạch phát triển thị trường lao động giai đoạn 2026 – 2030. Kế hoạch của các xã như U Minh Thượng, Tân Hội đều có nhiệm vụ tuyên truyền chính sách BHTN, hỗ trợ người lao động tiếp cận tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề.

Kế hoạch của xã U Minh Thượng được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 18/4/2026 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm giai đoạn 2026–2030. Khi chính quyền cơ sở vào cuộc, chính sách có thêm "cánh tay nối dài" để đến gần hơn với người lao động.

Người lao động tham gia lớp học nghề trong gói chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp. Ảnh: NH

Dù vậy, quá trình thực hiện vẫn còn những vướng mắc. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, dữ liệu giữa phần mềm BHTN và cơ quan bảo hiểm xã hội chưa được liên thông đầy đủ. Điều này ảnh hưởng đến việc đối chiếu, xác minh tình trạng việc làm của người hưởng trợ cấp. Khi dữ liệu chưa thông suốt, việc phát hiện những trường hợp đã có việc làm mới nhưng vẫn hưởng trợ cấp có thể chậm hơn.

Một vấn đề khác là quy mô của nhu cầu. Hơn 15.000 hồ sơ trong 6 tháng là áp lực không nhỏ với đội ngũ cán bộ tư vấn. Muốn duy trì đà tăng của học nghề, Trung tâm cần có thêm nguồn lực và mạng lưới cơ sở đào tạo phù hợp. Các khóa học cũng cần gắn với nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Kết quả nửa đầu năm 2026 cho thấy một hướng đi đúng. Khi người lao động được tư vấn kịp thời và được hỗ trợ học nghề thiết thực, BHTN không còn chỉ là khoản trợ cấp tạm thời. Đó là cơ hội để người lao động bắt đầu lại với một nghề mới, một việc làm ổn định hơn.

Trong những tháng cuối năm 2026, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, mở rộng giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ, chi trả trợ cấp thất nghiệp và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, mở rộng diện bao phủ chính sách BHTN.

Những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm 2026 khẳng định sự chủ động của tỉnh An Giang trong thực hiện chính sách BHTN. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi người lao động, nâng cao hiệu quả quản trị thị trường lao động và củng cố an sinh xã hội, tạo nền tảng cho phát triển thị trường lao động bền vững.