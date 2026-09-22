An Giang: Người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học

Cán bộ Công an xã Đông Hòa bàn giao cá thể rùa cho cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu vực 6

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Đông Hòa vừa tiếp nhận 1 cá thể rùa cá sấu (Common Snapping Turtle) do anh Đặng Thành Pháp, ngụ ấp 8 Xáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, tự nguyện giao nộp. Cá thể rùa có trọng lượng khoảng 10kg.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đông Hòa lập biên bản, đồng thời liên hệ Hạt Kiểm lâm Khu vực 6 để bàn giao cá thể rùa, thực hiện việc chăm sóc, xử lý và đưa về môi trường tự nhiên theo quy định. Công an xã cũng biểu dương tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tại phường Vĩnh Thông, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường phối hợp Trạm Cứu hộ động vật hoang dã và Đội Kiểm lâm Cơ động tỉnh An Giang tiếp nhận 1 cá thể chim cổ rắn do ông Võ Minh Phụng, ngụ khu phố Phú Hòa, tự nguyện giao nộp.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của lực lượng Công an và cơ quan chức năng, ông Võ Minh Phụng nhận thức rõ trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã và chủ động giao nộp cá thể chim cổ rắn để được chăm sóc, xử lý theo quy định, hướng đến tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp. Việc làm này góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Cá thể chim diều hoa được người dân giao nộp cho Công an xã Khánh Bình

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Khánh Bình đã tiếp nhận và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang 4 cá thể động vật hoang dã, gồm: 1 cá thể diều hoa Miến Điện, trọng lượng khoảng 2kg; 1 cá thể chim hồng hoàng, trọng lượng khoảng 3,6kg và 2 cá thể công Ấn Độ, trọng lượng lần lượt khoảng 3,4kg và 3,5kg.

Các cá thể động vật trên được đưa về Khu Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang để chăm sóc, phục hồi và xử lý theo quy định.

Cá thể công Ấn Độ được người dân giao nộp cho Công an xã Khánh Bình

Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, giết, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã; không tự ý nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định, kể cả các cá thể được mua, cho, tặng hoặc bắt từ tự nhiên.

Người dân cũng không săn bắt, bẫy các loài chim hoang dã, chim di cư; không mua bán, tiêu thụ các loài chim bị săn bắt, giết mổ trái phép; không tiếp tay, quảng cáo, môi giới, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trên mạng xã hội và dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện, bắt gặp hoặc đang nuôi nhốt động vật hoang dã, người dân cần chủ động thông báo cho Công an, Kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.