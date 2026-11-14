An Giang: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa nặng 14kg

Công an xã Thạnh Hưng tiếp nhận cá thể rùa do ông Phan Văn Kẹo tự nguyện giao nộp

Ngày 14.11, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Thạnh Hưng vừa tiếp nhận một cá thể rùa nặng 14kg do ông Phan Văn Kẹo (sinh năm 1962, ngụ ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Hưng) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 11.11.2026, trong lúc đi làm đồng, ông Kẹo phát hiện và bắt được một cá thể rùa trên ruộng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, ông đã chủ động mang cá thể rùa đến Công an xã Thạnh Hưng giao nộp vào ngày hôm sau.

Hành động tự giác, trách nhiệm của ông Kẹo góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và lan tỏa tinh thần chung tay gìn giữ thiên nhiên trong cộng đồng.

Cá thể rùa nặng 14kg được ông Phan Văn Kẹo giao nộp cho cơ quan công an

Qua vụ việc, Công an xã Thạnh Hưng khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc, bị thương hoặc mắc bẫy, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, đồng thời thông báo kịp thời cho công an địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý.

Đối với các trường hợp đang nuôi, giữ động vật hoang dã trái quy định, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để tự nguyện giao nộp, góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã và môi trường tự nhiên.