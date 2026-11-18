Người dân tự nguyện đến Công an phường Vĩnh Tế giao nộp cá thể rồng Nam Mỹ

Trong hai ngày 16 và 17.11, người dân trên địa bàn phường Vĩnh Tế đã đến Công an phường giao nộp 6 cá thể động vật, gồm 1 cá thể trăn đất nặng hơn 6kg và 5 cá thể rồng Nam Mỹ có tổng trọng lượng 15,2kg.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh An Giang về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, Công an phường Vĩnh Tế đã triển khai nhiều biện pháp.

Trong đó, đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã.

Người dân tự nguyện giao nộp 05 cá thể rồng Nam Mỹ

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Vĩnh Tế đã bàn giao toàn bộ 6 cá thể động vật cho Hạt Kiểm lâm khu vực I để chuyển đến Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ săn bắt, mua bán trái phép, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên.