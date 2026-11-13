An Giang người dân tự giác giao nộp 2 cá thể động vật hoang dã

Cụ thể, anh Hà Thanh Trung, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, trong lúc di chuyển trên tuyến đường từ xã Vĩnh Trạch về Thoại Sơn đã phát hiện một cá thể rùa răng còn gọi là càng đước, rùa sen vàng) thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm), trọng lượng khoảng 9kg, đang bò qua đường. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh Trung đã chủ động đưa cá thể rùa đến giao nộp cho Công an xã để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Phụng, ngụ ấp Tây Sơn, xã Thoại Sơn, trong lúc đi bắt cá ngoài đồng cũng phát hiện một cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 9kg. Với ý thức bảo vệ động vật hoang dã, anh Phụng đã tự giác giao nộp cá thể trăn cho lực lượng Công an xã.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân bắt được.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Thoại Sơn đã tiếp nhận 15 trường hợp người dân tự giác giao nộp động vật hoang dã, gồm các loài như rùa, trăn và rồng Nam Mỹ. Kết quả này cho thấy nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép các loài động vật hoang dã.