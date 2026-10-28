An Giang: Người dân khốn khổ vì bụi xi-măng từ trạm trộn bê-tông

Bụi bám vào nhà ở thương mại dịch vụ Seaside House Cống Kinh Cụt do ảnh hưởng từ trạm trộn bê-tông. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Ngày 28/10, nhiều hộ dân ở khu nhà ở thương mại dịch vụ Seaside House Cống Kinh Cụt phản ánh với phóng viên Báo Nhân Dân, tình trạng ô nhiễm trên đã kéo dài gần một năm nay, nhưng thời gian gần đây mức độ ngày càng nghiêm trọng. Bụi xi-măng mịn cùng bột đá từ trạm trộn liên tục phát tán, bay mịt mù vào các dãy nhà xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Nhân Tính (ngụ căn P48, đường số 36, khu nhà ở thương mại dịch vụ Seaside House Cống Kinh Cụt) bức xúc cho biết: “Trước đây nhà máy hoạt động không đến nỗi nào, nhưng khoảng một tháng nay thì không thể chịu nổi. Sáng ra chỉ cần trạm trộn bê-tông nổ máy là bụi bay phủ kín đồ đạc, lau chùi cách mấy cũng không sạch. Người dân đành phải đóng kín cửa cả ngày, mất hết tính thẩm mỹ và không gian sinh hoạt tối thiểu”.

Người dân ở khu thương mại dịch vụ Seaside House Cống Kinh Cụt trao đổi về những bức xúc ảnh hưởng từ trạm trộn bê-tông. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Không chỉ sinh hoạt bị đảo lộn, sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ em đang ảnh hưởng. Bà Võ Thị Nam (ngụ cùng khu vực) chia sẻ trong sự lo lắng: “Trẻ con thì liên tục bị viêm họng, viêm phế quản; người già thì ho hắng không ngớt, uống thuốc thường xuyên không khỏi. Ban đầu, khu vực trước nhà được quy hoạch làm công viên và không gian thể thao cho bà con, nhưng nay chỉ toàn cát bụi”.

Đáng chú ý, các hộ dân cho biết dù đã nhiều lần phản ánh và đơn vị vận hành có che chắn tạm thời, tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện đáng kể. Những ngày cuối tuần, trẻ em không thể ra ngoài vui chơi, còn các gia đình phải chật vật quét dọn nhà cửa liên tục để hạn chế bụi bẩn bám vào đồ đạc và đường hô hấp.

Trước thực trạng trên, đại diện cộng đồng cư dân khu nhà ở thương mại dịch vụ Seaside House Cống Kinh Cụt đã đồng lòng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra tính pháp lý, quy trình hoạt động của trạm trộn bê-tông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quê Hương.

“Nguyện vọng lớn nhất của người dân là cơ quan quản lý xem xét di dời trạm trộn ra xa khu dân cư, trả lại bầu không khí trong lành, an toàn và đúng nghĩa của một không gian sống đô thị cao cấp”, bà Nam kiến nghị.

Trước đơn kiến nghị ngày 1/10/2026 của tập thể cư dân khu nhà ở thương mại dịch vụ Seaside House Cống Kinh Cụt, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã ban hành Giấy mời số 11787/GM-SXD kiểm tra cho ý kiến chuyên ngành giải quyết nội dung đơn kiến nghị.

Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 27/10/2026, đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải, Văn phòng Sở), Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Rạch Giá, cùng đại diện Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quê Hương đã tiến hành làm việc, khảo sát thực địa tại khu vực trạm trộn.

Trạm trộn bê-tông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quê Hương sát khu nhà ở thương mại dịch vụ Seaside House Cống Kinh Cụt. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quê Hương cho biết trạm trộn bê-tông phục vụ dự án Khu đô thị Phú Cường theo tiến độ được duyệt (Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến cuối năm 2027).

Trước đó, vào ngày 30/6/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quê Hương đã có Tờ trình số 27A.2026/TTr/QH-PCKG gửi Chủ đầu tư về việc thống nhất kế hoạch di dời trạm trộn bê-tông. Tờ trình này cũng đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang ký xác nhận thống nhất chủ trương.

Theo biên bản kiểm tra ngày 27/10/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quê Hương cam kết trong quá trình sản xuất sẽ triển khai ngay các biện pháp kiểm soát, hạn chế tối đa việc phát tán bụi ra khu dân cư. Đồng thời, doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường cho đến khi hoàn tất việc di dời trạm trộn khỏi dự án, dự kiến vào quý 1/2027.

Bên cạnh đó, đại diện Phòng Quản lý vận tải cũng đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quê Hương không được tập kết vật liệu xây dựng tại khu vực vỉa hè cuối đường Tôn Đức Thắng tại khu vực trên để bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị.