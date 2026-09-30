An Giang: Người dân giao nộp cá thể rùa quý hiếm

Cá thể rùa có trọng lượng khoảng 6,5kg. Qua nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là rùa đất lớn, tên khoa học Heosemys grandis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Ông Nguyễn Hữu An, sinh năm 1975, ngụ ấp Tô Thủy, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang giao nộp cá thể rùa quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tri Tôn liên hệ Hạt Kiểm lâm khu vực 1 Tri Tôn để bàn giao cá thể rùa. Cơ quan kiểm lâm tiếp tục thực hiện các bước chăm sóc, xử lý và bảo tồn theo quy định.

Việc ông An chủ động giao nộp cá thể rùa thay vì giữ lại cho thấy ý thức của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.