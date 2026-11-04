An Giang: Người dân bất ngờ nhận đất nền tái định cư nằm cạnh 'siêu lộ' đẹp nhất Phú Quốc

Ước mơ về những căn nhà bên “siêu lộ” đẹp nhất Phú Quốc

Khu tái định cư An Thới nằm liền kề với tuyến đường tỉnh 975, tuyến đường có 10 làn xe và ở giữa là tuyến tàu điện nhẹ LRT

Lợi thế lớn nhất của Khu tái định cư An Thới là vị trí. Khu dân cư nằm liền kề tuyến ĐT.975 có thiết kế 10 làn xe, ở giữa là tuyến tàu điện nhẹ LRT, khi hoàn thành, đây là tuyến đường đẹp nhất Phú Quốc. Đặc biệt, khu ở mới chỉ cách khu ở cũ của người dân hơn 1km. Từ đây, người dân thuận lợi đi lại, sinh hoạt và kết nối với các khu vực khác trên đảo.

Nhiều hộ dân khi đến nhận nền vui mừng khi thấy hạ tầng nơi ở mới đồng bộ với nhiều tuyến lộ lớn của đặc khu; các tiện ích dần hoàn thiện. Những hộ có điều kiện đã lên kế hoạch xây dựng căn nhà mới để sớm an cư, lạc nghiệp, chào đón sự kiện lịch sử Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Phú Quốc vào 2027.

Ảnh phối cảnh LRT

Ông Võ Tấn Tườn (một hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án APEC 2027) kể, từ năm 1997 gia đình ông sống trên mảnh đất sát biển, nơi đường vào nhà chỉ là con hẻm bê tông nhỏ với những mái tôn thấp. Vừa qua, chính quyền địa phương đến thu hồi đất phục vụ Hội nghị APEC nên ông và nhiều người dân đồng thuận giao đất.

"Bà con được chính quyền bàn giao nền tái định cư hôm 1/11 vừa qua. Nói thật, bà con nhận nền tái định cư vui lắm. Ra đây, thấy khu tái định cư khang trang, rộng rãi, đường thông, hè thoáng hơn nhiều lần so với nơi ở cũ, tôi rất mừng và mãn nguyện", ông Tườn chia sẻ.

Niềm vui của ông Võ Tấn Tường trong ngày nhận nền tái định cư

Ông Tườn mang tật ở chân từ năm lên 4 tuổi, ông dành cả cuộc đời bám biển, “chịu cực chịu khổ” nuôi các con khôn lớn. Sau bao năm vất vả mưu sinh, mong ước lớn nhất của ông lúc này là có một mái nhà ổn định, nhưng cuộc sống của ông còn bộn bề khó khăn nên căn nhà mơ ước của ông chưa biết đến khi nào hình thành.

Còn anh Doãn Ngọc Cao ngồi trên chiếc xe ba bánh, phía sau cắm những kẹp vé số vui mừng kể lại câu chuyện anh được gặp Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi trong ngày nhận nền tái định cư. Theo lời anh Cơ, qua trò chuyện, Bí thư đặc khu thấy hoàn cảnh của anh khó khăn, bản thân bị tật nguyền nên hứa sẽ vận động, hỗ trợ anh xây nhà tình thương.

Anh Doãn Ngọc Cao thường ngày đi bán vé số sinh sống

Qua tìm hiểu được biết, anh Cao ở đất liền (tỉnh An Giang cũ), cách đây 20 năm anh ra Phú Quốc lập nghiệp nhưng qua một biến cố khiến hai chân anh bị thương tật, không thể đi lại. Từ đó, chiếc xe ba bánh theo anh khắp các nẻo đường bán vé số, nuôi hai con khôn lớn.

Anh Cao có mảnh đất thuộc Khu 7 - Bãi Đất Đỏ nằm trong khu vực xây các công trình phục vụ APEC . Ngày 1/11 vừa qua anh Cao là người đầu tiên được lãnh đạo đặc khu Phú Quốc mời lên nhận nền tái định cư.

Trong ngày nhận nền tái định cư, anh Doãn Ngọc Cao là người đầu tiên lên nhận nền và được Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi trao quyết định giao nền cho người dân tại Khu tái định cư An Thới

Mảnh đất của gia đình anh Cao rộng hơn 84m2, nằm gần ĐT.975, chỉ cách nơi ở cũ hơn một cây số. Từ đây, anh có thể nhìn về phía Bãi Đất Đỏ hơn 1km. Trên nền xóm nhỏ ngày trước, cụm khách sạn phục vụ APEC đang lộ rõ hình hài. Xa hơn là Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà hát biểu diễn đa năng đang vào giai đoạn hoàn thiện.

Hơn 8 tháng “vượt nắng thắng mưa” hoàn thành Khu tái định cư 1.200 nền

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương xây dựng Khu tái định cư An Thới. Sau hơn 8 tháng thi công, Khu tái định cư An Thới cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục phụ nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện.

Khu tái định cư An Thới nằm sát đường tỉnh lộ 975 có thiết kế đến 10 làn xe, ở giữa là tuyến tàu điện nhẹ LRT. Khu tái định cư rộng 23,87ha, quy mô 1.200 nền, với 25 tuyến đường dài tổng cộng 7,29 km. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, gồm giao thông, cấp điện, cấp nước và viễn thông ngầm hóa. Khu tái định cư còn có quỹ đất dành cho trường học và công viên

Sau hơn 8 tháng khẩn trương thi công, Khu tái định cư An Thới hoàn thành, bàn giao nền đợt 1 cho các hộ dân

Sau hơn 8 tháng thi công, Khu tái định cư An Thới hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, đủ điều kiện bàn giao nền cho người dân. Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự phối hợp, đồng hành, hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group và nỗ lực của các đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP (hợp tác công – tư) tại Phú Quốc của Sun Group cho biết, công trình được thi công trong điều kiện đặc thù của đảo, nhất là mùa mưa, sóng lớn. Phần lớn nhân lực, vật tư, máy móc và thiết bị phải vận chuyển từ đất liền.

Để tiến độ không bị gián đoạn, Sun Group đã hỗ trợ khoảng 120 tỷ đồng, tương đương 39% giá trị hợp đồng, giúp nhà thầu kịp thời bổ sung nguồn lực và duy trì thi công liên tục.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chỉ vị trí các thửa đất trên bản đồ cho các hộ dân xác định vị trí

"Đằng sau những con số về khối lượng, tiến độ và vốn đầu tư là mục tiêu lớn hơn: sớm mang đến nơi an cư ổn định, điều kiện sống tốt hơn và tương lai mới cho những người dân đã nhường đất phục vụ các dự án trọng điểm, góp phần vào sự phát triển của Phú Quốc và đất nước", ông Hợp cho biết.

Theo ông Hợp, Sun Group sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các đơn vị tư vấn và nhà thầu hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, địa phương là chủ đầu tư 4 khu tái định cư, gồm: An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh và Cửa Cạn, với 2.600 nền đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Ngày 1/11 vừa qua, địa phương tổ chức bàn giao 217 nền tái định cư, trong đó Khu tái định cư An Thới 139 nền, Hàm Ninh 32 nền, Cửa Cạn 31 nền và Hồ Suối Lớn 15 nền. Đây là những hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Cũng tại sự kiện đặc biệt này, lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang yêu cầu chính quyền đặc khu Phú Quốc rà soát từng hoàn cảnh khó khăn, sớm có kế hoạch hỗ trợ người dân theo quy định để người dân sớm được an cư, lập nghiệp. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi nghề, sớm ổn định cuộc sống.