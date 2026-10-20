An Giang nghiên cứu mở rộng xe buýt điện, ưu tiên đưa đón học sinh

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần VinFast Việt Nam về đề xuất phối hợp nghiên cứu mô hình xe buýt điện trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của tỉnh hiện có 43 tuyến theo quy hoạch, trong đó 17 tuyến đang hoạt động, 26 tuyến chưa có đơn vị khai thác. Toàn tỉnh có 130 xe buýt, gồm 94 xe diesel và 36 xe điện.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp đề xuất phối hợp khảo sát nhu cầu, nghiên cứu phương án đầu tư và tổ chức vận hành xe buýt điện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với xe buýt đưa đón học sinh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đánh giá chặt chẽ tiêu chuẩn phương tiện, thiết bị giám sát, việc quản lý học sinh trên xe, điểm đón trả và cơ chế phối hợp giữa đơn vị vận tải, nhà trường, phụ huynh. Mục tiêu là bảo đảm an toàn cho học sinh, đồng thời góp phần giảm áp lực phương tiện cá nhân tại khu vực trường học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh cũng định hướng nghiên cứu phát triển xe buýt điện tại các đô thị và khu vực có nhu cầu đi lại lớn, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc, gắn với phát triển giao thông xanh, du lịch bền vững và công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát nhu cầu, đánh giá tính khả thi, làm rõ phương án đầu tư, vận hành, cơ chế chính sách và khả năng huy động nguồn lực trước khi tham mưu UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.

VinFast được đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về các mô hình đã triển khai, giải pháp công nghệ và phương án đầu tư, vận hành để cơ quan chuyên môn nghiên cứu.

Việc phát triển xe buýt điện hiện mới ở bước nghiên cứu, đánh giá tính khả thi; phương án triển khai cụ thể sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện hạ tầng và nguồn lực của tỉnh.