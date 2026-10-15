An Giang nghiên cứu giải pháp tàu bệnh viện phục vụ APEC 2027

UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, trao đổi về giải pháp tàu bệnh viện mô-đun phục vụ công tác bảo đảm an ninh, y tế cho APEC 2027 tại Phú Quốc, đồng thời làm việc với Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo).

Tại cuộc họp, đại diện VAMED giới thiệu mô hình tàu bệnh viện tích hợp các mô-đun y tế hiện đại, có khả năng triển khai hoạt động khám, chữa bệnh độc lập trong tình huống khẩn cấp. Tàu được thiết kế với 111 giường bệnh, có khu hồi sức tích cực (ICU), phòng khám ngoại trú, phòng mổ và phòng sinh; đội ngũ gồm 214 nhân viên y tế. Phương tiện có thể hoạt động hơn 60 ngày không cần tiếp nhiên liệu, đồng thời tự sản xuất nước ngọt và xử lý nước thải.

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền ghi nhận sự đồng hành của VAMED trong Dự án ODA Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, trị giá 14,05 triệu EUR, với trang thiết bị theo tiêu chuẩn châu Âu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo ông Trần Quang Hiền, APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, an toàn và chăm sóc sức khỏe đại biểu. Với quy mô sự kiện và năng lực y tế hiện có của địa phương, công tác chuẩn bị cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đồng thời nghiên cứu huy động các giải pháp phù hợp.

Trong bối cảnh đó, mô hình tàu bệnh viện mô-đun được đánh giá là phương án cần xem xét nhằm bổ sung năng lực y tế trong các tình huống cần thiết, phục vụ công tác tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc.

Sở Y tế đề nghị VAMED tiếp thu ý kiến của các sở, ngành tỉnh An Giang và cung cấp thông tin phản hồi để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo APEC 2027 tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cùng Tiểu ban An ninh và Y tế nghiên cứu, cho ý kiến.