An Giang nghiên cứu đánh giá cán bộ bằng KPI

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 1/10, UBND tỉnh An Giang họp triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.

VNPT đề xuất các nhiệm vụ về hoàn thiện nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV); phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số cấp xã, phường, đặc khu.

Các nhiệm vụ được An Giang thống nhất triển khai theo 3 mảng chiến lược, gồm dữ liệu và AI; phát triển kinh tế số, quản trị điều hành; đô thị thông minh và chuyển đổi số cấp xã, phường, đặc khu.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị VNPT quan tâm phát triển hạ tầng số phục vụ APEC tại đặc khu Phú Quốc; đồng thời nghiên cứu, hỗ trợ UBND tỉnh triển khai công nghệ, phần mềm đánh giá cán bộ bằng KPI.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương và VNPT tổ chức cuộc họp, rà soát danh mục nhu cầu về hạ tầng số theo 3 mảng chiến lược để phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số.