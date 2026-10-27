Tỉnh An Giang nghiên cứu chính sách xây dựng làng nuôi biển hiện đại để phát triển kinh tế biển

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, An Giang có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi biển, gắn với lợi thế về không gian biển, điều kiện tự nhiên, nguồn lực cộng đồng và khả năng kết nối với các ngành kinh tế biển khác. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ trở thành lợi thế khi được quy hoạch đúng, đầu tư phù hợp, tổ chức sản xuất hiệu quả và quản lý theo hướng bền vững.

Toàn cảnh hội thảo

"Phát triển nuôi biển không đơn thuần là mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng. Mục tiêu cao hơn là hình thành ngành nuôi biển hiện đại, có năng suất và giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ hệ sinh thái và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại hội thảo

Tỉnh An Giang xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ quan trọng để tạo nền tảng, từng bước chuyển từ nuôi biển theo phương thức truyền thống sang sản xuất có tổ chức, ứng dụng khoa học - công nghệ và gắn chặt với thị trường; hướng đến tầm nhìn năm 2045, nuôi biển trở thành một lĩnh vực kinh tế biển phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho biết, An Giang có tiềm năng nuôi biển rất lớn, nhưng quy mô và lộ trình nuôi đến đâu phụ thuộc không nhỏ vào nhu cầu thị trường, nhu cầu tiêu thụ. Địa phương cần cân nhắc tiếp tục phát triển nghề nuôi trai ngọc, nuôi cá rạn và nuôi cá giải trí phục vụ du lịch quy mô khác nhau.

Chú trọng xác định mô hình liên kết - đầu tư: hoàn toàn doanh nghiệp, PPP, có sự tham gia của ngư dân địa phương, 100% đầu tư nước ngoài. Điều này liên quan đến việc lựa chọn công nghệ và xuất đầu tư tương ứng. Vị trí đặt lồng bè nuôi sao cho tận dụng, phát huy tối đa khả năng "tự làm sạch" của biển, trong phạm vi năng lực tải môi trường của thuỷ vực biển. Xác định chủng loại và lượng thức ăn trong một lồng nuôi để giảm thiểu lượng tồn dư thức ăn trong môi trường vùng nuôi.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, cho rằng, An Giang cần định hướng phát triển nuôi biển công nghiệp, chuyển đổi từ thủ công sang công nghiệp, dần ra vùng biển mở, xa bờ, phát triển thành làng nuôi biển hiện đại. Các công ty lớn đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất và cung ứng các dịch vụ đầu vào và đầu ra chuyên nghiệp, nhằm thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, và ngư dân thuê hạ tầng để sản xuất nuôi biển. Gồm 2 bộ phận, có quan hệ gắn kết mật thiết với nhau, và là điều kiện tiên quyết để hoạt động có hiệu quả: Cụm cơ sở hạ tầng sản xuất thủy sản trên biển; Cụm cơ sở hạ tầng dịch vụ tổng hợp trên bờ.

Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng cũng kiến nghị tỉnh An Giang cần chú trọng kết hợp giữa nuôi biển và du lịch để phát triển bền vững hơn.

Ông Hồ Văn Mừng cũng cho rằng làng nuôi biển hiện đại là một mô hình hay, địa phương sẽ nghiên cứu lập đề án, cũng như xin cơ chế chính sách phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời, tập trung giải quyết dữ liệu nghề biển, nghiên cứu khoa học định hướng phát triển nghiên cứu ứng dụng nhiều sản phẩm từ biển.