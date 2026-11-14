An Giang: Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết tại ấp Đồng Tranh lan tỏa nhiều giá trị đẹp

Ngày 14/11, Ủy ban MTTQVN xã Vinh Bình phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Đồng Tranh (Ngày hội). Từ sáng sớm, có hàng trăm người dân đến với Ngày hội, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại đây, nhất là các hoạt động văn hóa, thể thao và văn nghệ

Ngày Hội tại ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình là một trong những Ngày hội điểm của tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ (thứ ba bên phải )đến dự

Tại Ngày hội, nhiều tiết mục đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer và người Kinh được trình diễn phục vụ người dân và các đại biểu tỉnh về dự Ngày hội

Một trong những nổi bật của ấp Đồng Tranh là quan tâm đến đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Tại chùa Đồng Tranh duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống như dàn nhạc Ngũ âm, múa, ca hát, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chia sẻ tại Ngày hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ mong muốn người dân ấp Đồng Tranh cùng nhau phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ xóm, ấp trật tự, an toàn, văn minh.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, góp phần tăng cường đoàn kết tại khu dân cư.

Thông qua Ngày hội, UBND xã Vĩnh Bình trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở

Dịp này, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và trao tặng các phần quà đến các gia đình khó khăn

Nhiều người dân phấn khởi, vì lần đầu tiên tại ấp Đồng Tranh được lãnh đạo tổ chức Ngày hội vui tươi, đoàn kết, lan tỏa nhiều giá trị đẹp đến cộng đồng dân cư

Tại Ngày hội, Ban tổ chức còn trao tặng 50 phần quà nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn thông qua chương trình Phiên chợ 0 đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu tham quan không gian trưng bày ảnh về các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Bình

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các loại bánh dân gian của cộng đồng dân cư ấp Đồng Tranh

Người dân và các đại biểu thích thú với gian hàng trưng bày các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Kinh, Khmer, Hoa...

Người dân và du khách thưởng thức các loại bánh trong không gian ẩm thực tại Ngày hội

Tại ấp Đồng Tranh có 704 hộ dân, trong đó có 159 hộ đồng bào dân tộc Khmer, 29 hộ dân tộc Hoa và một hộ dân tộc Nùng. Hằng năm, chi bộ ấp cùng các tổ chức đoàn thể vận động người dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; chăm lo đời sống người dân, động viên bà con lao động, sản xuất phát triển kinh tế. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả được phát huy giúp nhiều hộ ổn định cuộc sống.

Toàn ấp có 602 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, kết quả bình xét đạt tỷ lệ 99,6%. Trong năm 2026, đã xây dựng mới 5 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở. Vận động mạnh thường quân giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn, các cụ già neo đơn với hơn 300 suất quà, tổng trị giá 90 triệu đồng.

Đặc biệt, tại Ngày hội, ngoài các hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, còn có các gian hàng nông sản do người dân tự trồng mang ra bán cho du khách

Đông đảo người dân tham gia các trò chơi dân gian trong Ngày hội; thông qua đó, gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm

Cổng chào Ngày hội được kết bằng lá dừa, đây là nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ

Để có cổng chào đẹp chào mừng Ngày hội, lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân trong ấp cất công chuẩn bị mấy ngày qua. Đây cũng là hoạt động gắn chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng dân cư ấp Đồng Tranh

Sau khi tham gia các hoạt động tại Ngày hội, người dân ăn lót dạ trước khi về nhà. Bà con mong muốn Ngày hội năm sau tiếp tục được tổ chức để người dân có dịp gặp gỡ, giao lưu...

Nhiều người dân ở ấp Đồng Tranh sinh sống trong các kênh rạch nên di chuyển đến Ngày hội bằng xuồng máy. Đây cũng là phương tiện di chuyển đặc trưng của người dân miền Tây

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chia sẻ: "Thông qua Ngày hội hôm nay, chúng ta không chỉ vui mừng với những kết quả đã đạt được, mà còn cùng nhau suy nghĩ sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Làm thế nào để tinh thần đoàn kết được thể hiện thường xuyên, thực chất; để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, để mỗi gia đình có điều kiện sống tốt hơn, mỗi người dân được quan tâm hơn và không ai bị bỏ lại phía sau". Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức thành viên và người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn…