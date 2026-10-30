An Giang: Ngăn chặn kịp thời đám cháy trong khu dân cư

Lãnh đạo phường Châu Đốc thăm hỏi, hỗ trợ 6 hộ có nhà bị cháy ( Ảnh THANH DŨNG)

Người dân phát hiện lửa bốc lên từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Tân ngụ Tổ 7, khóm Châu Long 7 liền gọi điện báo tin cho chính quyền địa phương, tổ dân phố.

Do ông Tân và người thân không có ở trong nhà, cửa trước khóa, người dân đã cạy ổ khóa để vào trong dập lửa. Lúc này, bình gas trong nhà phát nổ nên ngọn lửa và khói đen bốc lên.

Hiện trường đám cháy tại khóm Châu Long 7 ( Ảnh THANH DŨNG)

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc, Công an phường đã nhanh chóng đưa lực lượng đến hiện trường, khống chế không để đám cháy bùng phát vì đây là khu vực đông dân cư.

Sau gần 1 giờ triển khai lực lượng chữa cháy, ngọn lửa bị khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng 6 căn nhà của 6 hộ dân bị thiệt hại. Trong đó, căn nhà của ông Nguyễn Văn Tân bị cháy rụi hoàn toàn, 5 căn nhà khác bị cháy sém thiệt hại từ 5 đến 50%.

Lãnh đạo phường Châu Đốc đến thăm hỏi, động viên các hộ bị cháy nhà ( Ảnh THANH DŨNG)

Sau khi hỏa hoạn xảy ra, Ủy ban nhân dân phường Châu Đốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Đốc cùng các đoàn thể và các ngành đến thăm hỏi các hộ dân bị hỏa hoạn.

Đoàn công tác đã hỗ trợ ban đầu cho hộ ông Nguyễn Văn Tân có nhà bị cháy hoàn toàn số tiền 5 triệu đồng, 5 hộ có nhà bị cháy sém mỗi hộ 3 triệu đồng và hỗ trợ mỗi hộ 20 ki-lô-gam gạo và các nhu yếu phẩm.

Hiện ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân gây cháy.