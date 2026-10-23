An Giang nâng chất lượng thông tin đối ngoại, tuyên truyền miệng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và An Giang. Đội ngũ báo cáo viên cần nâng cao kỹ năng truyền đạt, bảo đảm nội dung tuyên truyền có trọng tâm, sức thuyết phục và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 4 chuyên đề, gồm: nhiệm vụ thông tin đối ngoại của chính quyền địa phương hai cấp; chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài gắn với các sự kiện quốc tế lớn tại An Giang; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; kỹ năng xây dựng đề cương, thực hành tuyên truyền miệng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu vận dụng kiến thức được tập huấn vào thực tiễn, chủ động tham mưu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.