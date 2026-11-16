An Giang: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa, trạm bơm trữ nước

Hồ Tà Lọt ở vùng cao xã Núi Cấm trữ nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp (Ảnh: THANH DŨNG)

Ngày 16/11, Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa, trạm bơm, kênh mương và cống điều tiết nhằm nâng cao khả năng tích trữ, khai thác và cấp nước phục vụ sản xuất, nhất là tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước trong mùa khô.

Tại vùng cao Bảy Núi vốn nhạy cảm với thời tiết cực đoan, tỉnh đã triển khai dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 4621/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/11/2022, với tổng mức đầu tư hơn 516 tỷ đồng.

Nông dân vùng Bảy Núi xuống giống vụ Đông Xuân. (Ảnh: THANH DŨNG)

Dự án tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm bơm, kênh dẫn và đường ống cấp nước tại 4 khu tưới gồm: kênh 3/2, tuyến kênh Châu Lăng, Ô Lâm và Lê Trì trong vùng Bảy Núi nhằm nâng cao năng lực cấp nước tưới, khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô.

Đồng thời, tỉnh đã đề xuất bổ sung các hạng mục với kinh phí dự kiến hơn 149 tỷ đồng từ nguồn vốn tiết kiệm và vốn dư của dự án, đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận tại Công văn số 11785/BNNMT-TL ngày 14/10/2026. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2027.

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có; nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tích trữ nước mùa mưa, mùa lũ thông qua hệ thống hồ chứa, kênh mương và các vùng trữ nước phù hợp, kết hợp điều tiết hợp lý để vừa bảo đảm thoát lũ, vừa giữ nước phục vụ mùa khô.

Những cánh đồng lúa trên vùng cao Bảy Núi. (Ảnh: THANH DŨNG)

Riêng vùng cao Bảy Núi, tiếp tục ưu tiên nâng cao khả năng trữ nước tại chỗ, trữ nước mùa mưa, cấp cho mùa khô, khai thác hiệu quả hệ thống hồ chứa, trạm bơm hiện có; nghiên cứu kết nối, hoàn thiện hệ thống cấp nước tưới, kết hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí mùa vụ và áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm nước. Qua đó, từng bước giảm tình trạng thiếu nước, hạn chế chi phí bơm tưới, bảo đảm ổn định sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.