Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ảnh: Nghiêm Túc

Dự án có tổng diện tích xây dựng 15.213 m²; bao gồm Khu làm việc cán bộ chiến sĩ (Nhà làm việc; nhà trực cán bộ chiến sĩ; kho tổng hợp; kho vũ khí; nhà ăn…) và Khu học viên cai nghiện (nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận; hội trường, nhà ở người cai nghiện; nhà kỷ luật; nhà y tế; xưởng dạy nghề…).

Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị gồm: hệ thống hàng rào; sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống PCCC… Tổng giá trị của công trình là 268 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 400 ngày.

Việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ và bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.000 học viên cai nghiện, qua đó giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Quý - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công. Ảnh: Nghiêm Túc

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào khai thác hiệu quả, Đại tá Lê Văn Quý - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị thi công phải đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu vượt tiến độ đề ra.

Đại tá Lê Văn Quý cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cần chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, tích cực tham gia giám sát quá trình xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trước đó, ngày 18/11, Công an tỉnh An Giang cũng đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập – Tỉnh An Giang (cơ sở số 1). Công trình có tổng giá trị là 312 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ và bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.200 học viên cai nghiện.