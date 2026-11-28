Việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2- tỉnh An Giang giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ và bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.000 học viên cai nghiện, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi khởi công.

Dự án công trình xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có tổng diện tích xây dựng 15.213m², mật độ xây dựng 20,8%, tầng cao công trình chính là 2 tầng, bao gồm Khu làm việc cán bộ chiến sĩ, gồm các hạng mục chính như: Nhà làm việc; nhà trực cán bộ chiến sĩ; kho tổng hợp; kho vũ khí; nhà ăn…và Khu học viên cai nghiện, gồm các hạng mục như: Nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận; hội trường; nhà ở người cai nghiện; nhà kỷ luật; nhà y tế; xưởng dạy nghề…

Đại biểu tham dự khởi công.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị gồm: Hệ thống hàng rào; sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Tổng giá trị của công trình là 268 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 400 ngày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2- tỉnh An Giang.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào khai thác hiệu quả, Đại tá Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công phải đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu vượt tiến độ đề ra. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cần chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, tích cực tham gia giám sát quá trình xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.