Ngăn chặn bẫy bắt chim trong mùa di cư

Với hệ sinh thái rừng, đồng ruộng và đất ngập nước đa dạng, An Giang là nơi sinh sống, kiếm ăn, trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã, chim di cư. Tuy nhiên, tình trạng đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trái phép vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến quần thể loài và công tác bảo tồn.

Lực lượng chức năng tháo gỡ lưới bẫy chim trái phép trên địa bàn xã Hòn Đất. Ảnh: Hoài Thanh

Ngày 16/11/2026, Công an xã Hòn Đất phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 5 tháo gỡ hơn 400 m lưới bẫy chim trái phép và giải cứu một cá thể chim hoang dã. Sự việc cho thấy, bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý, điều quan trọng là thay đổi nhận thức, không để hoạt động săn bắt tiếp diễn vì nhu cầu tiêu thụ.

Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật; nhấn mạnh trách nhiệm chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người thân. Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 tiếp tục yêu cầu bảo vệ chim hoang dã, chim di cư, nhất là mùa di cư từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Nêu gương trong dịp Tết, không tiếp tay cho săn bắt

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp các ngành, địa phương triển khai tuyên truyền, bảo vệ động vật hoang dã và ngăn chặn vi phạm. Tuy nhiên, nỗ lực quản lý sẽ khó bền vững nếu nhu cầu dùng thịt thú rừng, chim trời làm món ăn, quà biếu vẫn còn.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nêu gương không tham gia săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật; không sử dụng thịt thú rừng, chim trời trong liên hoan, tiếp khách; không tặng, nhận quà biếu là động vật hoang dã hoặc sản phẩm có nguồn gốc bất hợp pháp. Các nhà hàng, cơ sở ăn uống cần không kinh doanh, chế biến động vật hoang dã không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Với hệ sinh thái rừng, đồng ruộng và đất ngập nước đa dạng, An Giang là nơi sinh sống, kiếm ăn, trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã, chim di cư. Ảnh: VQG U Minh Thượng

Đáng quan tâm là việc bẫy bắt chim để bán cho người đến chùa, đền và các địa điểm thờ tự phóng sinh. Công văn số 9231/BNNMT-BTTN ngày 18/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu không mua chim để phóng sinh, bởi việc này tiếp tay cho săn, bẫy chim hoang dã trái phép. Thiện ý phóng sinh cần đi cùng nhận thức đúng, không tạo thêm nhu cầu bắt chim từ tự nhiên.

Ngày 10/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã ký kết kế hoạch phối hợp hướng dẫn phóng sinh đúng cách giai đoạn 2026–2028. Đây là cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền tại các cơ sở thờ tự và trong cộng đồng.

Chuyển nhận thức thành hành động

Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư là trách nhiệm chung. Mỗi người cần không tham gia giăng lưới, đặt bẫy chim trái phép; không mua, tiêu thụ động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp; không mua chim bị bắt từ tự nhiên để phóng sinh. Khi phát hiện săn bắt, buôn bán trái phép, cần kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang ký kết kế hoạch phối hợp hướng dẫn phóng sinh đúng cách giai đoạn 2026–2028. Ảnh: Văn Vũ

Trước Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức. Mỗi người từ chối thịt thú rừng, chim trời và không tiếp tay cho săn bắt trái phép là góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn môi trường sống của các loài hoang dã tại An Giang.