An Giang nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lực lượng vũ trang

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, Tháng hành động năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện bình đẳng giới; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Hoạt động cũng góp phần khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu về tham dự trong chương trình

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Cao Minh Tâm nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện định kiến, phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là hành vi bạo lực, xâm hại trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, cần quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy năng lực, sở trường, tích cực học tập, công tác và cống hiến; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, bình đẳng, văn minh. Việc thực hiện bình đẳng giới cần gắn với xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Các đại biểu chụp hình tại lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu được xem video tuyên truyền về bình đẳng giới và tiểu phẩm phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các hành vi bạo lực trên cơ sở giới, hướng đến xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, bình đẳng.