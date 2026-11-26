Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng ảnh Bác và áo phao cho ngư dân.

Đưa pháp luật đến ngư dân

Nghề biển vốn nhiều nhọc nhằn, mỗi chuyến ra khơi luôn tiềm ẩn rủi ro và áp lực mưu sinh. Trong bối cảnh hoạt động khai thác thủy sản ngày càng được quản lý chặt chẽ, việc nắm vững các quy định pháp luật không chỉ giúp ngư dân tránh vi phạm mà còn bảo vệ quyền lợi, sinh kế lâu dài của chính mình. Do đó, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm IUU từ cơ sở.

Tại An Giang, thông tin về chống khai thác IUU được lan tỏa thường xuyên trên nhiều loại hình báo chí. Báo và phát thanh, truyền hình An Giang duy trì đăng tải từ 6 - 7 tin, bài mỗi tuần trên truyền hình, phát thanh, báo in và báo điện tử, tập trung phổ biến quy định pháp luật, cảnh báo các hành vi vi phạm và nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường in 22.800 tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU, trong đó cấp phát 12.000 tờ đến các đơn vị biên phòng, trung tâm đăng kiểm tàu cá và lực lượng kiểm ngư để chuyển đến người dân. Nội dung tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với hoạt động nghề biển như duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), thủ tục xuất, nhập bến, truy xuất nguồn gốc thủy sản qua hệ thống eCDT, trách nhiệm pháp lý khi tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ báo chí, tài liệu tuyên truyền đến những buổi gặp gỡ trực tiếp tại địa bàn ven biển, các quy định pháp luật được chuyển tải bằng nhiều hình thức, giúp ngư dân dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn những việc cần làm, những hành vi phải tránh trong quá trình khai thác.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Một trong những hoạt động góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân là chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương tổ chức. Thông qua nội dung tuyên truyền gắn với thực tế nghề biển, chủ tàu, thuyền trưởng được hướng dẫn kiểm tra giấy tờ, thiết bị VMS, phương tiện cứu sinh; đồng thời nắm rõ yêu cầu khai thác đúng nghề, đúng vùng biển được phép, không đưa tàu sang khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Gắn bó với nghề biển gần 30 năm, ông Nguyễn Đức Sơn, chủ tàu cá ở phường Tô Châu cho rằng những buổi tuyên truyền giúp ngư dân hiểu rõ hơn trách nhiệm chấp hành pháp luật. “Là ngư dân thì cố gắng thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua buổi tuyên truyền, người dân nâng cao hiểu biết pháp luật để không vi phạm, tránh ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và góp phần xây dựng đất nước”, ông Sơn nói.

Cùng với việc tự giác chấp hành, nhiều chủ tàu còn nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên thực hiện đúng quy định. Ông Trần Xuân Vũ là chủ 5 tàu cá ở phường Tô Châu, cho biết qua tuyên truyền, ông hiểu rõ hơn những hành vi cần tránh, nhất là không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và trang bị đầy đủ thiết bị trên tàu theo quy định.

Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, khi nắm vững quy định pháp luật, ngư dân cần chia sẻ kiến thức với những người cùng nghề, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện hành vi vi phạm IUU.

Điều đáng quan tâm trong công tác tuyên truyền không chỉ là giúp ngư dân biết các quy định mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Khi chuẩn bị ra khơi, chủ tàu chủ động kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện; trong quá trình khai thác, thuyền trưởng duy trì thiết bị VMS, quản lý hoạt động của tàu và khai thác trong vùng biển được phép. Mỗi người đi biển có trách nhiệm nhắc nhở nhau không vi phạm, cùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chống khai thác IUU là hành trình lâu dài, không thể chỉ dựa vào kiểm tra, xử lý mà cần bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi người làm nghề biển. Khi ngư dân hiểu đúng, tự giác làm đúng và chủ động nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật, những chuyển biến từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển sẽ góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nâng cao uy tín nghề cá Việt Nam. Đó cũng là cách thiết thực để ngư dân chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.