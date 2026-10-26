An Giang nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp phục vụ APEC 2027

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Sáng 26/10, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang phối hợp Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng về an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của Năm APEC - 2027.

Dự buổi lễ có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang và TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM; cùng đại diện các sở, ban, ngành, giảng viên và 150 học viên.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhấn mạnh Hội nghị APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Việc Phú Quốc được lựa chọn tổ chức các hoạt động của Hội nghị đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, trật tự, chăm sóc sức khỏe và chủ động ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Để phục vụ tốt sự kiện, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, cần tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng; đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống hiệu quả.

TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM, phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Đào Hải Đăng đề nghị Ban Tổ chức và giảng viên chú trọng chất lượng đào tạo, bảo đảm nội dung thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phân tích tình huống và hướng dẫn thực hành để học viên nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh.

Các học viên tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với 150 học viên tham gia lớp bồi dưỡng, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy lớp học; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm và gắn kiến thức được trang bị với yêu cầu công tác tại cơ quan, đơn vị.

Mỗi học viên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2027; chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng quan sát, phát hiện, báo cáo và xử lý tình huống theo đúng quy trình, thẩm quyền, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người lên hàng đầu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại tá Đào Hải Đăng tin tưởng, với sự phối hợp của Đại học Kinh tế TPHCM, sự tận tâm của giảng viên và ý thức học tập nghiêm túc của học viên, lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao năng lực phối hợp liên ngành, chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.