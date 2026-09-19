An Giang nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và AI cho CBQL, giáo viên THCS

Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực lập trình Micro:bit tại An Giang.

Trong 2 ngày 19 và 20/9, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang phối hợp cùng Tổ chức UNICEF Việt Nam tổ chức Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý và giáo viên lập trình Micro:bit và ứng dụng AI thông qua Micro:bit; hỗ trợ các hoạt động giảng dạy cấp THCS, tăng cường tư duy lập trình và ứng dụng AI và triển khai Chương trình Tinkering with tech (TwT) và trí tuệ nhân tạo AI.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Đại diện UNICEF Việt Nam (phụ trách An Giang); ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang tham dự Hội thảo, cùng với 60 đại biểu đến từ các Trường THCS trong tỉnh.

Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu sẽ được báo cáo viên chia sẻ những nội dung cụ thể về: "Khám phá công nghệ - Sáng tạo cùng AI: Tinkering with Tech and AI" dành cho giáo viên; Kỹ năng sử dụng AI với CreateAI, tích hợp chương trình học CreateAI với khung năng lực AI của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được trang bị kiến thức về việc tích hợp CreateAI vào các dự án của học sinh; xây dựng lớp học hòa nhập, hỗ trợ học sinh nữ trong lớp học STEM.

Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại Hội thảo.

Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn.

Thời gian qua, tổ chức UNICEF thông qua Ban Quản lý các Dự án của Bộ GD&ĐT đã hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh An Giang nhiều hoạt động mang lại hiệu quả rất tích cực, nhất là các lĩnh vực như: giáo dục môi trường, giáo dục STEAM; ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.