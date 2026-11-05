An Giang: Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Quang cảnh hội nghị tập huấn thực hiện bình đẳng giới

Tham dự hội nghị có bà Trương Thanh Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; bà Ngô Thị Trúc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tịnh Biên; bà Nguyễn Thị Thúy An, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên, cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ Hội và lực lượng cơ sở tại 7 khóm thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào phương pháp phân tích giới; kỹ năng lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; xác định vấn đề, xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản và tổ chức, điều hành đối thoại chính sách. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng tổng hợp, theo dõi và phản hồi các ý kiến, kiến nghị sau đối thoại.

Đối với phường Tịnh Biên, việc thực hiện bình đẳng giới có những yêu cầu đặc thù khi địa bàn có 7 khóm thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 3 khóm thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 4 khóm thuộc địa bàn miền núi. Mỗi địa bàn có những đặc điểm riêng về dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán và nhu cầu hỗ trợ. Do đó, các hoạt động cần được triển khai phù hợp thực tế, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Phụ nữ, chính quyền, các ngành chuyên môn và lực lượng tại cơ sở.

Từ thực tiễn triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp liên ngành trong thực hiện Dự án 8, nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND, các ngành chuyên môn và lực lượng tại khóm. Qua đó, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp, hạn chế chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ Hội, cán bộ cơ sở và đại biểu được bổ sung kiến thức, phương pháp, kỹ năng về bình đẳng giới; nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và giám sát các chính sách liên quan. Đây là cơ sở góp phần đưa các mục tiêu bình đẳng giới đi vào thực chất, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tiếp cận bình đẳng hơn với chính sách, nguồn lực và cơ hội phát triển.