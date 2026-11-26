Quang cảnh buổi diễn tập. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập mang chủ đề “Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng ban công tác 35 cấp xã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Nội dung thực hành tập trung vào các khâu then chốt như: chủ động nắm bắt tình hình, tiếp nhận, phân tích và đánh giá thông tin; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền phương án xử lý tình huống; định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống và phối hợp đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng.

Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, các vụ việc phát sinh tại địa phương nếu không được nắm chắc và giải quyết kịp thời sẽ dễ bị các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, gây nhiễu loạn dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, lực lượng chức năng phải chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, nhận diện đúng bản chất vụ việc để xử lý từ sớm, không để hình thành “điểm nóng”.

Quá trình phối hợp giữa các lực lượng phải chặt chẽ, đồng bộ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm thông tin chính thống luôn đi trước một bước, chính xác và đúng thẩm quyền, không để tạo ra khoảng trống thông tin cho tin đồn thất thiệt lan truyền.

Đặc biệt, cần gắn chặt công tác đấu tranh trên không gian mạng với việc tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết thấu đáo những bức xúc chính đáng của nhân dân trong thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị thực hành diễn tập. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang đề nghị, sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm thực chất để tiếp tục hoàn thiện quy trình phối hợp; chú trọng củng cố lực lượng nòng cốt và nâng cao kỹ năng nhận diện, phản bác thông tin xấu độc cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững.