Quang cảnh diễn tập.

Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang tổ chức diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang dự và chỉ đạo diễn tập.

Với chủ đề “Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng ban công tác 35 cấp xã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh An Giang”, nội dung diễn tập tập trung vào công tác nắm tình hình, tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin; tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý tình huống; định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống và phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang cho biết, trong thời đại số, những vụ việc phát sinh tại địa phương nếu không được nắm chắc, xử lý kịp thời rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, nhận diện đúng bản chất vụ việc, xử lý sớm, không để phát sinh thành điểm nóng.

Đồng chí Lâm Minh Thành yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm thông tin cung cấp kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền. Đặc biệt, phải gắn đấu tranh trên không gian mạng với giải quyết các vấn đề thực tiễn, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến chính đáng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị thực hành diễn tập.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị các đơn vị tham gia diễn tập với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sát thực tế; qua đó đánh giá đúng năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành và phối hợp xử lý tình huống.

Sau diễn tập, các đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm thực chất, tiếp tục hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp, củng cố lực lượng nòng cốt, nâng cao kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

LÊ VY