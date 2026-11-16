An Giang nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong thực hiện bình đẳng giới

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Xã đoàn Thoại Sơn hỗ trợ phụ nữ cao tuổi tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID tại ấp Trung Bình.

Tại phường Long Xuyên, Sở Nội vụ vừa khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho 110 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực này tại các xã, phường. Trong 3 ngày, học viên nghiên cứu 8 chuyên đề về giới, kỹ năng phân tích, đánh giá, xây dựng chính sách và xử lý các tình huống thực tế.

Theo bà Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, công tác thanh niên và bình đẳng giới Sở Nội vụ, lớp học được tổ chức theo đề xuất của các địa phương. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ cơ sở mới được phân công phụ trách lĩnh vực này còn lúng túng trong công tác tham mưu. Vì vậy, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, quy định pháp luật và nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá là cần thiết, góp phần giúp công tác bình đẳng giới được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo Sở Nội vụ, tỉnh đặt mục tiêu giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới thông qua tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; nhân rộng các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ lấy người bị bạo lực làm trung tâm, bảo đảm phụ nữ, trẻ em gái và những người bị bạo lực được tiếp cận kịp thời các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ, sống trong môi trường an toàn, bình đẳng.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ phù hợp; có ít nhất 5 nơi tạm lánh tại cộng đồng; 60% xã, phường, đặc khu có cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 100% xã, phường, đặc khu tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ người bị bạo lực bằng hình thức trực tuyến hoặc ứng dụng công nghệ thông tin; 100% cơ sở giáo dục có quy trình phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Học viên trao đổi tại lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ do Sở Nội vụ tổ chức.

Muốn thực hiện đạt các mục tiêu này đòi hỏi đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bình đẳng giới ở cơ sở phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ. Để phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ kịp thời, cán bộ cơ sở cần nhận diện nguy cơ, kết nối các dịch vụ hỗ trợ và xử lý tình huống phù hợp. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, góp phần đưa các mục tiêu về bình đẳng giới vào thực tiễn.

Chị Hà Kim Thoa, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thoại Sơn cho biết UBND xã xác định công tác bình đẳng giới không phải là nhiệm vụ riêng của hội, đoàn thể mà cần được lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, trong đó phụ nữ được tạo điều kiện tiếp cận các chính sách vay vốn, học nghề, chăm sóc sức khỏe. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực vận động hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong phòng ngừa bạo lực gia đình, xã Thoại Sơn đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp dân ở ấp, sinh hoạt chi hội và mạng xã hội như Zalo, Facebook… Trưởng ấp, tổ hòa giải, Mặt trận và các đoàn thể ấp phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ xảy ra bạo lực; vận động người dân mạnh dạn lên tiếng, không thờ ơ, im lặng trước các hành vi bạo lực.

Xã Thoại Sơn còn gắn thực hiện bình đẳng giới với chuyển đổi số. Thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng, phụ nữ được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, nhận diện tin giả, phòng tránh lừa đảo trên mạng và bán hàng trực tuyến.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Xã đoàn hỗ trợ phụ nữ thực hiện cao điểm 45 ngày làm sạch, đồng bộ dữ liệu dân cư và tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID ở ấp Trung Bình. Theo chị Hà Kim Thoa, phụ nữ cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ nên gặp khó khăn khi thích ứng với môi trường số. Vì vậy, xã chú trọng hướng dẫn trực tiếp, với phương châm dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với từng nhóm đối tượng.