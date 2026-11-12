An Giang nâng cao kỹ năng nắm bắt, điều tra dư luận xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng thuộc đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đại diện một số phòng, ban của phường Rạch Giá.

Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hồng Việt truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng, phương pháp nắm bắt, điều tra dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay”. Nội dung tập huấn tập trung cập nhật kiến thức, nghiệp vụ, phương pháp thu thập thông tin, nắm bắt, phân tích và đánh giá tình hình dư luận xã hội, phục vụ công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.

Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hồng Việt truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Việc nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội được đặt trong yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy An Giang.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh, sau hợp nhất, An Giang có diện tích tự nhiên 9.888,91km², dân số hơn 5 triệu người, với nhiều dân tộc và tôn giáo. Đặc điểm địa bàn, dân cư đa dạng đặt ra yêu cầu đội ngũ làm công tác dư luận xã hội phải đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, nâng cao năng lực nắm bắt, nghiên cứu tình hình; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, tham mưu cấp ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.