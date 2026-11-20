Nông nghiệp chuyển từ sản lượng sang giá trị và trách nhiệm sinh thái

Với lợi thế về đất đai, nguồn nước, hệ thống sông ngòi và vùng biển rộng lớn, An Giang có nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, chi phí đầu vào tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, lợi thế về sản lượng không còn là thước đo duy nhất của năng lực cạnh tranh. Bài toán đặt ra là phải nâng giá trị trên từng đơn vị diện tích, giảm chi phí sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Sản lượng lúa cả năm ước đạt trên 8,8 triệu tấn.

Bức tranh kinh tế năm 2026 cho thấy nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,71%, hoàn thành kế hoạch đề ra; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,17% cơ cấu kinh tế. Đây không chỉ là một khu vực sản xuất chủ lực mà còn có mối liên hệ trực tiếp với công nghiệp chế biến, thương mại, xuất khẩu và đời sống của đông đảo người dân.

Đáng chú ý, sản lượng lúa cả năm ước đạt trên 8,8 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt trên 6,238 triệu tấn, chiếm 70,74% tổng sản lượng. Diện tích triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 184.035 ha, bằng 100,24% kế hoạch.

Những con số này cho thấy hướng chuyển đổi đang dần đi vào thực chất. Thay vì chỉ tập trung tăng sản lượng, ngành nông nghiệp từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng giảm đầu vào, tiết kiệm tài nguyên, nâng chất lượng nông sản và gắn với yêu cầu giảm phát thải. Qua các mô hình triển khai đề án, chi phí sản xuất bình quân giảm khoảng 3,24 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng khoảng 4,37 triệu đồng/ha. Đây là hiệu quả có ý nghĩa trực tiếp đối với người trồng lúa, đồng thời mở ra hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn cho biết, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cần được nhìn nhận gắn với những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Đối với ngành nông nghiệp và môi trường, yêu cầu đặt ra là tiếp tục cơ cấu lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn chặt hơn với bảo vệ tài nguyên.

Một điểm nhấn khác là lĩnh vực thủy sản với tổng sản lượng ước đạt trên 1,735 triệu tấn, vượt 4,4% kế hoạch và tăng 9,7% so với cùng kỳ. Cùng với lợi thế sản xuất lúa gạo, thủy sản đang tạo thêm dư địa phát triển kinh tế, việc làm và nguồn thu cho địa phương.

Tuy nhiên, tăng trưởng thủy sản không thể chỉ được đánh giá bằng sản lượng. Việc kiểm soát môi trường nuôi, chất lượng nguồn nước, tổ chức sản xuất, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ cần được đặt trong một chỉnh thể. Đối với khai thác biển, yêu cầu chống khai thác IUU, quản lý đội tàu và minh bạch nguồn gốc thủy sản không chỉ nhằm đáp ứng khuyến nghị quốc tế mà còn là điều kiện để bảo vệ nguồn lợi, uy tín và khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản.

Lĩnh vực thủy sản với tổng sản lượng ước đạt trên 1,735 triệu tấn, vượt 4,4% kế hoạch và tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, 613 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên là nguồn lực đáng chú ý để phát triển kinh tế nông thôn. Vấn đề quan trọng trong thời gian tới là nâng chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và hình thành chuỗi liên kết đủ sức đưa giá trị nông sản địa phương vượt ra khỏi phạm vi sản xuất nhỏ lẻ.

AN GIANG: THƯỚC ĐO MỚI CỦA TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP - 184.035 ha lúa tham gia Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. - 6,238 triệu tấn lúa chất lượng cao, chiếm 70,74% tổng sản lượng lúa. - Trên 1,735 triệu tấn thủy sản, vượt 4,4% kế hoạch. Từ sản lượng đến giá trị: Chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, giảm phát thải, nâng thu nhập cho người dân và bảo vệ tài nguyên đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với An Giang.

Quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường phải đi cùng mục tiêu tăng trưởng

Tăng trưởng kinh tế cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi không đánh đổi môi trường, suy giảm tài nguyên và chất lượng sống của người dân. Với một địa phương có không gian phát triển rộng, địa hình đa dạng, vừa có vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, vừa có biển, đảo, rừng và hệ sinh thái đặc thù như An Giang, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường cần được xem là một cấu phần quan trọng của năng lực cạnh tranh.

Nông dân ở An Giang dùng Drone hỗ trợ phun thuốc và phân bón cho cây trồng.

Năm 2026, tỷ lệ thu gom, chuyển giao xử lý chất thải nguy hại của tỉnh ước đạt 99,5%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 95%. Đây là những kết quả tích cực, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, nâng cao năng lực quản lý môi trường ở cơ sở và kiểm soát chặt các nguồn phát sinh ô nhiễm.

Đặc biệt, áp lực từ đô thị hóa, sản xuất công nghiệp, hoạt động du lịch và gia tăng dân số sẽ khiến lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn. Nếu hạ tầng môi trường không được đầu tư tương xứng, những lợi ích kinh tế trước mắt có thể kéo theo chi phí xử lý lớn hơn trong tương lai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Bên cạnh chất thải, quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ rừng cũng là những vấn đề cần được quan tâm. Tình trạng lấn chiếm đất rừng, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, ô nhiễm môi trường cục bộ, sạt lở và tác động của biến đổi khí hậu tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác quản lý nhà nước.

Theo ông Lê Hữu Toàn, những tồn tại trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất và thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được tập trung tháo gỡ. Đây là những vấn đề không chỉ liên quan đến tiến độ dự án mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân, hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và môi trường đầu tư của tỉnh.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, mà phải nâng cao chất lượng quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Đất đai phải được khai thác đúng quy hoạch, đúng mục đích, tạo ra giá trị kinh tế nhưng đồng thời phải bảo đảm lợi ích cộng đồng và không gian sinh thái lâu dài.

Từ thực tiễn đó, vai trò của ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ nằm ở việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn, mà còn ở khả năng tham mưu chính sách, phối hợp với chính quyền cơ sở và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Việc Giám đốc Sở Lê Hữu Toàn yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương rà soát từng kiến nghị, tăng cường kiểm tra thực tế, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và theo dõi kết quả xử lý cho thấy yêu cầu đưa công tác quản lý nhà nước sát hơn với đời sống.

Diện tích triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 184.035 ha, bằng 100,24% kế hoạch.

Đây cũng là điều cử tri mong đợi: những vấn đề liên quan đến đất đai, sản xuất, môi trường phải được giải quyết bằng trách nhiệm cụ thể, có hướng xử lý và có kết quả, thay vì chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến nghị.

Tăng trưởng hai con số và yêu cầu phát triển có chiều sâu

Năm 2027, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,76% trở lên, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 36.220 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt 8,8%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt 99,4%; chất thải y tế được xử lý đạt 100% và tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 96%.

Những chỉ tiêu này cho thấy môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của một ngành mà phải trở thành tiêu chí xuyên suốt trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách phát triển. Tăng trưởng kinh tế cần được đặt trong giới hạn chịu tải của môi trường, gắn với sử dụng tiết kiệm tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, việc chuẩn bị phục vụ Năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang mở ra cơ hội lớn để An Giang thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và nâng tầm vị thế địa phương. Đến nay, 20/21 dự án phục vụ APEC đã có đủ mặt bằng bàn giao. Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, chất lượng môi trường, cảnh quan, hệ thống xử lý chất thải và khả năng bảo vệ hệ sinh thái phải được xem là những điều kiện nền tảng để duy trì sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến.

Chất lượng môi trường, cảnh quan, hệ thống xử lý chất thải và khả năng bảo vệ hệ sinh thái đang được tăng cường cải thiện để đáp ứng lâu dài cho du lịch mang tầm quốc tế.

Từ những kết quả năm 2026 đến mục tiêu năm 2027, có thể thấy thách thức của An Giang không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải nâng chất lượng tăng trưởng. Trong đó, nông nghiệp cần chuyển mạnh sang mô hình giá trị cao, phát thải thấp; tài nguyên phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; môi trường phải được bảo vệ bằng các giải pháp thực chất và trách nhiệm quản lý cụ thể.

Đó cũng là thước đo quan trọng đối với năng lực điều hành của các cấp, các ngành: không chỉ tạo ra thêm giá trị kinh tế trong hiện tại, mà còn giữ gìn được nền tảng tài nguyên, môi trường và sinh kế cho các thế hệ mai sau.