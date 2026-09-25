An Giang: Nâng cao chất lượng sáng tác văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Chương trình văn nghệ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chào mừng Đại hội

Đại hội cũng đón lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí cùng các thế hệ văn nghệ sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ.

Đây là Đại hội đầu tiên sau khi Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang được hợp nhất theo Quyết định số 2088-QĐ/UBND ngày 24.11.2025 của UBND tỉnh An Giang.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tổ chức Hội vừa hoàn thành quá trình hợp nhất, tạo tiền đề để Liên hiệp tiếp tục phát triển với quy mô, vị thế và sức mạnh lớn hơn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng đến xây dựng đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang tại Đại hội

Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trên cơ sở huy động sự đóng góp của đông đảo hội viên và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Báo cáo chính trị tập trung vào hai nội dung lớn: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với phương châm “Đoàn kết – Nhân văn – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề: “Văn nghệ sĩ An Giang đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển quê hương An Giang trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 14 đồng chí, bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. Ông Phan Thanh Vũ trúng cử Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Định và ông Trần Phước Sang trúng cử Phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là cột mốc mới trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Hội sau hợp nhất.

Đại hội đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ; nâng cao chất lượng hoạt động và tác phẩm văn học nghệ thuật, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.