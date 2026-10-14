An Giang: Nâng cao chất lượng huấn luyện qua Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu
Bộ CHQS tỉnh An Giang vừa hoàn thành xuất sắc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026 (Hội thi, Hội thao).
Hội thi, Hội thao nhằm đánh giá toàn diện kết quả huấn luyện, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ.
Tham gia Hội thi, Hội thao, 5 kíp tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hiện các nội dung kiểm tra lý thuyết và thực hành, kết hợp kiểm tra tại bến và trên biển. Các nội dung tập trung vào khả năng vận hành toàn tàu, trình độ chuyên môn theo từng ngành, vị trí công tác và khả năng phối hợp xử trí các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ.
Với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, trung thực và học tập lẫn nhau, cán bộ, chiến sĩ các kíp tàu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Chất lượng các phần thi lý thuyết và thực hành tương đối đồng đều. Hội thi, Hội thao diễn ra đúng quy chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị.
Kết quả Hội thi, Hội thao là cơ sở để đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của lực lượng tàu Hải đội Dân quân thường trực. Qua đó, góp phần xác định phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang năm 2026:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/an-giang-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-qua-hoi-thi-tau-tot-hoi-thao-huan-luyen-tau-1060572