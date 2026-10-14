An Giang: Nâng cao chất lượng huấn luyện qua Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu

Hội thi, Hội thao nhằm đánh giá toàn diện kết quả huấn luyện, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ.

Tham gia Hội thi, Hội thao, 5 kíp tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hiện các nội dung kiểm tra lý thuyết và thực hành, kết hợp kiểm tra tại bến và trên biển. Các nội dung tập trung vào khả năng vận hành toàn tàu, trình độ chuyên môn theo từng ngành, vị trí công tác và khả năng phối hợp xử trí các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, trung thực và học tập lẫn nhau, cán bộ, chiến sĩ các kíp tàu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Chất lượng các phần thi lý thuyết và thực hành tương đối đồng đều. Hội thi, Hội thao diễn ra đúng quy chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị.

Kết quả Hội thi, Hội thao là cơ sở để đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của lực lượng tàu Hải đội Dân quân thường trực. Qua đó, góp phần xác định phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang năm 2026:

5 kíp tàu Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực.

Chiến sĩ tàu KG-96028-TS thực hiện động tác chào cảng.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân kiểm tra thực tế quá trình cơ động tàu ra khỏi cảng.

Đồng chí Nguyễn Nhựt Duy, Chiến sĩ Tàu KG-96028-TS thực hiện nhiệm vụ quan sát mũi trong nội dung đi trong luồng thủy hẹp.

Tàu KG-96029-TS thực hành đi trong luồng thủy hẹp.

Cán bộ, chiến sĩ tàu KG-96028-TS thực hành cấp cứu người rơi xuống nước.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang động viên cán bộ, chiến sĩ các kíp tàu đạt kết quả tốt nhất trong Hội thi, Hội thao.

Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hành thi tác nghiệp tổng hợp.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân kiểm tra phần thi lý thuyết.

Đại tá Mai Đăng Danh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân kiểm tra quá trình thực hành thi tác nghiệp tổng hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hành phần thi bơi tự do 100m.