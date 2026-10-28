An Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật

Dự án nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật giúp các trẻ em được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, hiện đại - Ảnh CTV

Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, phòng học chức năng và hồ sơ quản lý chuyên môn. Bên cạnh đó, đoàn đã trực tiếp dự giờ, khảo sát kỹ năng giao tiếp, khả năng thích nghi học đường của các em học sinh Khmer và trẻ khuyết tật đang học hòa nhập.

Nhờ nguồn lực từ dự án, Trường mầm non Ô Lâm đã từng bước chuẩn hóa môi trường học tập đặc thù. Việc ứng dụng không gian trực quan sinh động kết hợp các học liệu tăng cường tiếng Việt đã giúp trẻ em dân tộc thiểu số nhanh chóng vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin tham gia các hoạt động.

Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc bám sát mục tiêu dự án, đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho nhóm trẻ yếu thế.

Trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang được tiếp cận nền giáo dục chất lượng - Ảnh CTV

Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm liên tỉnh, khai thác hiệu quả học liệu chuyên biệt và tăng cường kết nối với phụ huynh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong giai đoạn tới.

Dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật tại Việt Nam" do Bộ GD&ĐT phối hợp với Tổ chức Đối tác toàn cầu về giáo dục (GPE), Quỹ Nippon (TNF) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) triển khai.

Dự án gồm 3 cấu phần trọng tâm: Tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ mầm non của 6 dân tộc (Mông, Ê Đê, Khmer, J'rai, Bahnar, Thái), chuẩn bị tâm thế vững vàng bước vào lớp 1.

Bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ, giúp học sinh tiểu học thuộc 8 dân tộc thiểu số tăng cơ hội học tiếng mẹ đẻ và tiếp cận tài liệu văn hóa dân tộc.

Giáo dục hòa nhập, hỗ trợ kỹ năng đặc thù giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng và học tập hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, An Giang là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật" được triển khai trên địa bàn tỉnh đã giúp cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật vùng sâu, vùng xa có cơ hội được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, hiện đại.