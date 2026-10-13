An Giang: Nâng cao an toàn thông tin mạng và phòng, ngừa lừa đảo trực tuyến

Thượng tá Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh An Giang cho biết, thực tiễn cho thấy, bảo đảm an toàn thông tin không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận kỹ thuật mà còn là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, trong đó người đứng đầu giữ vai trò đặc biệt quan trọng... Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng nhận diện, phòng tránh tội phạm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cần được tiến hành thường xuyên, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được xem trình chiếu video, clip về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; lãnh đạo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh An Giang tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trực tuyến; các chuyên gia, đại biểu đã trình bày những chuyên đề, tham luận, trao đổi thiết thực, góp phần làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các chuyên đề đã cung cấp thêm những góc nhìn về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản trị dữ liệu và yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực trạng, nhận diện những nguy cơ, lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến hệ thống thông tin, đồng thời đề cập các giải pháp bảo mật, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, lưu trữ dữ liệu an toàn.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang lưu ý, nếu không khắc phục kịp thời các lỗ hổng, hạn chế sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống, lộ lọt dữ liệu, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, điều hành và việc cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu được các chuyên gia trình bày các chuyên đề chỉ ra những yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và an ninh dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. An toàn thông tin phải được đặt ra ngay từ khâu xây dựng, đầu tư, kết nối, vận hành và khai thác hệ thống, không chỉ là nhiệm vụ xử lý khi xảy ra sự cố hoặc phục vụ các đợt kiểm tra. Đồng thời, đặt bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị dữ liệu ở vị trí trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển kiến trúc dữ liệu phải gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ đầu.

Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, ưu tiên xử lý ngay các nguy cơ trực tiếp dẫn đến mất an toàn hệ thống, lộ lọt dữ liệu, tài liệu hoặc tài khoản quản trị, không để tồn tại kéo dài, khắc phục hình thức. Các cơ quan, đơn vị cũng cần chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.