An Giang: Mỹ Hòa Hưng đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch

Khu cổng vào di tích lịch sử lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa Hưng

Tại điểm cầu xã Mỹ Hòa Hưng, trình bày tham luận về giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo nằm giữa dòng sông Hậu, có diện tích tự nhiên khoảng 1.964,53ha, dân số khoảng 27.619 người.

Với cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Di tích quốc gia đặc biệt, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa – lịch sử.

Hiện xã có 9 vườn cây ăn trái, 4 cơ sở lưu trú homestay và 9 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp vườn cây ăn trái.

Theo Quy hoạch chung xã Mỹ Hòa Hưng đến năm 2050, địa phương định hướng phát triển hành lang du lịch và di sản, lấy Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng không gian sinh thái nông nghiệp làm hạt nhân. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận du khách.

Mặt tiền ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống của một ngôi nhà Nam Bộ cuối thế kỷ XIX

Thời gian qua, xã đã triển khai gắn mã QR tại Khu lưu niệm, giúp du khách tra cứu thông tin, nghe thuyết minh; đồng thời đưa dữ liệu các điểm tham quan, homestay, nhà vườn và sản phẩm OCOP lên các nền tảng du lịch số.

Nhiều cơ sở kinh doanh cũng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá dịch vụ và hoạt động trải nghiệm trên mạng xã hội, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách.

Thời gian tới, Mỹ Hòa Hưng tiếp tục xây dựng bản đồ số du lịch, đẩy mạnh truyền thông trực tuyến, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm đặc trưng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Địa phương định hướng kết nối tuyến du lịch “Long Xuyên – Mỹ Hòa Hưng – Chợ Mới – Cù Lao Giêng”, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư tuyến đường liên vùng – Cầu Tôn Đức Thắng và tăng cường kết nối các điểm đến.

Máy bay số hiệu VN.A452 được trưng bày trong Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tế.

Qua đó, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời khám phá nét đẹp văn hóa và đời sống của người dân vùng sông nước.

Học sinh đến xem Triển lãm về Bác Tôn tại Khu lưu niệm

Tham luận của xã Mỹ Hòa Hưng góp phần làm rõ tiềm năng, lợi thế và các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch địa phương. Đây cũng là cơ sở để xã tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ theo định hướng của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh, từng bước xây dựng hình ảnh “Mỹ Hòa Hưng – Quê hương Bác Tôn, điểm đến sinh thái giữa lòng sông Hậu”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.