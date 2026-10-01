An Giang muốn đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang).

Theo Cổng TTĐT tỉnh An giang, ngày 29/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Xây dựng tổ chức.

Báo cáo tại hội nghị, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km cao tốc. Giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng giới thiệu 29 dự án cao tốc ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 922.800 tỷ đồng, đặt mục tiêu trên 5.000 km cao tốc vào năm 2030.

Trong đó, dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (CT.35), đoạn Hà Tiên - Rạch Giá dài 87 km, quy mô 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 55.940 tỷ đồng, do Bộ Xây dựng (Ban Quản lý dự án 7) chủ trì, là dự án nằm trọn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đây là trục ngang kết nối hai tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông và phía tây, nối cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, các cảng biển với các trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức cho biết, tỉnh An Giang thống nhất và ủng hộ chủ trương đầu tư dự án. Tỉnh sẽ cùng Bộ Xây dựng và nhà đầu tư, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng; đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vật liệu tại chỗ cho dự án.

Ngoài tuyến cao tốc CT.35, tỉnh An Giang cũng giới thiệu tới các nhà đầu tư dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên.

Tuyến giao thông này nối trực tiếp hai đô thị trung tâm của tỉnh sau hợp nhất là Rạch Giá - trung tâm hành chính, chính trị và Long Xuyên - trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của vùng tứ giác Long Xuyên.

Chiều dài tuyến đường hơn 53 km, điểm đầu tại nút giao Lạc Hồng (phường Rạch Giá), điểm cuối kết nối tuyến tránh Long Xuyên; lộ giới 80 m.

Giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h, kết hợp nền đắp và cầu cạn để thích ứng với mạng lưới kênh rạch dày đặc và biến đổi khí hậu; giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 16.000 tỷ đồng. Tỉnh kêu gọi đầu tư dự án theo phương thức PPP, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi với lãnh đạo Bộ Xây dựng về chủ trương nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá, đề nghị Bộ quan tâm, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam sớm xem xét, hoàn thiện các thủ tục để dự án được triển khai.