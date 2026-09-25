An Giang mừng thọ 388 người cao tuổi ở xã Ô Lâm

Quang cảnh lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026 xã Ô Lâm

Tham dự buổi lễ có bà Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Lâm; ông Phan Thanh Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người cao tuổi trên địa bàn.

Theo danh sách rà soát, năm 2026, toàn xã Ô Lâm có 388 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Trong đó, phần lớn là người dân tộc Khmer, những người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Cụ thể, có 147 cụ tròn 70 tuổi, 106 cụ tròn 75 tuổi, 79 cụ tròn 80 tuổi, 42 cụ tròn 85 tuổi, 7 cụ tròn 95 tuổi và 7 cụ trên 100 tuổi.

Tại buổi lễ, UBND xã Ô Lâm đã trao Bằng mừng thọ cho 145 cụ ở các độ tuổi 70, 75, 80 và 85. Đối với những cụ chưa tham dự buổi lễ, địa phương sẽ thành lập các đoàn đến tận nhà tại các phum, sóc để thăm hỏi, chúc thọ và trao tặng Bằng mừng thọ.

Đại diện UBND xã Ô Lâm trao Bằng mừng thọ và quà cho người cao tuổi

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Phan Thanh Lương trân trọng ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, các cụ người Khmer đã tích cực gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán, nếp sống truyền thống; giáo dục con cháu phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các dân tộc và tham gia các phong trào tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Ô Lâm đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; chú trọng chăm sóc sức khỏe phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt của đồng bào Khmer. Qua đó, góp phần để người cao tuổi trên địa bàn sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và cộng đồng.