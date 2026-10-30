An Giang: Mưa giông làm sập, tốc mái 87 căn nhà

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, từ 19h30-21h20 tối 29/10, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại các xã Phú An, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Châu Phú, Bình Giang, Giồng Riềng, Hòa Lạc và Phú Tân làm hư hỏng nhiều nhà cửa, tài sản và công trình hạ tầng.

Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có một căn nhà bị sập hoàn toàn, 86 căn nhà bị tốc mái, trong đó 26 căn tốc mái hoàn toàn, 60 căn tốc mái một phần; 2 lò sấy lúa bị hư hỏng mái, 22 trụ điện bị gãy, ngã và nhiều cây xanh đổ chắn ngang đường. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1,4 tỷ đồng.

Mưa giông làm sập một căn nhà và 86 căn bị tốc mái

Trong đó, xã Phú Lâm chịu thiệt hại nặng nhất với 27 căn nhà bị tốc mái, 5 trụ điện bị gãy. Xã Phú An có 20 căn nhà bị tốc mái, 2 lò sấy lúa bị hư hỏng, 4 trụ điện bị gãy. Các địa phương còn lại cũng ghi nhận nhiều nhà dân bị hư hỏng, cây xanh và trụ điện ngã đổ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Sau sự cố, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã chỉ đạo Ban CHQS các xã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an, các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa giông

Hiện, Bộ CHQS tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương rà soát, thống kê thiệt hại, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết; đồng thời tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.